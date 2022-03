BTS en Cineplanet: habilitan más butacas para el concierto de hoy

FOTO DE ARCHIVO. El grupo estrella del K-pop, BTS, se presenta en un concierto en Los Angeles, California. Noviembre 21, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

Es hoy. Los fans del grupo coreano, BTS, ya no tienen que esperar más, ya que hoy por fin podrán disfrutar del increíble concierto Permission To Dance On Stage live from Seoul. Este mega evento marca la vuelta de los ídolos del kpop a los ecenarios luego de la para de eventos que hubo alrededor del mundo debido a la pandemia por COVID-19 que inició hace 2 años.

CINEPLANET HABILITA MÁS BUTACAS

Si bien las entradas sólo tardaron segundos en agotarse una vez que salieron a la venta, ayer en la madrugada, a menos de un día del concierto, Cineplanet habilitó más butacas en sus diferentes sedes para que los fans del grupo de kpop que se quedaron sin entrada la primera vez puedan disfrutar de este increíble evento.

La noticia fue compartida en Twitter por una cuenta llamada ‘Peruvian ARMY’, ellos se encargaron de decirle a los fanáticos que se dirijan a la web de Cineplanet, porque habían habilitado varios asientos más en todas sus sedes. Esto creó conmoción y alegría entre los fanáticos, ya que les dará la oportunidad de disfrutar del concierto el día de hoy.

PROBLEMAS AL COMPRAR

Así como algunos fanáticos no tuvieron problemas en adquirir las nuevas entradas habilitas, hubo otros que sufrieron problemas y no pudieron realizar la compra de forma satisfactoria. En Twitter varios manifestaron que le salía un mensaje de error al querer pagar o directamente la página les rechazó la transacción.

Asimismo, otros informaron que si pudieron comprar pero que nunca les llegó el correo de la confirmación de pago a su mail y luego les rechazaron el pago, por lo que su entrada solo estaba reservada y no comprada, ya que no les llegó el código QR. Esto significa que deberán acercarse hoy antes de la función a realizar el pago respectivo por la entrada y así podrán ingresar a la función.

REVENDEDORES

Si bien apertura de más butacas para el concierto de hoy le dio la oportunidad al ARMY de adquirir entradas a quienes no tenías, también sirvió para que los revendedores aparezcan y se aprovechen de la situación, dejando a varios fanáticos sin la posibilidad de comprar su entrada de la misma web.

En los comentarios de la publicación de la cuenta ‘Peruvian ARMY’, se puede leer cómo diferentes usuarios ofrecen las entradas que pudieron adquirir. “Entrada en Centro Cívico horario 5 p.m., 75 soles más combo y regalo”, “Estoy vendiendo una entrada para Centro Cívico”, “Tengo entradas para Primavera”, son algunos de los comentarios de los revendedores.

CONCIERTO DE BTS 2022 EN CINEPLANET

Los cines que se encargarán de proyectar el concierto en vivo son: Brasil, Mall del Sur, Norte, Primavera, San Miguel, Villa el Salvador, Centro Cívico, Chiclayo, Trujillo Real Plaza

Únicas funciones en el horario de 1:00 p.m. y 5:00 p.m.

CONCIERTO DE BTS 2022 EN CINEMARK

Cinemark fue la primera cadena de cines en Perú que confirmó la proyección de Permission to dance on stage en Seúl en algunas de sus salas, a través de una publicación en sus redes sociales oficiales. Para conocer los horarios y lugares de proyección, debes visitar su página web.

¿CUÁNTO DURA EL CONCIERTO DE BTS?

Según la información que ha compartido ARMY, este show tiene una duración aproximada de 3 horas, tiempo en el que los artistas toman el escenario para poder interpretar sus mejores temas, provocando alegría en sus fanáticos alrededor del mundo.

EL CALENDARIO DE CONCIERTOS DE BTS 2022

Estas son las fechas confirmadas para los espectáculos que brindarán los miembros del grupo Kpop en Corea del Sur y que podrán ser vistos en todo el mundo gracias a las proyecciones en cines y transmisiones en vivo online.

Jueves, 10 de marzo: concierto presencial PTD on stage + transmisión online

Sábado, 12 de marzo: concierto presencial PTD on stage + transmisión en cines seleccionados

Domingo, 13 de marzo: concierto presencial PTD on stage + transmisión online

