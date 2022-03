Aníbal Torres: “No hay tal Gabinete en las sombras, todas las decisiones se toman en Consejo de Ministros”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, negó la existencia de un ‘Gabinete en las sombras’. Dijo que todas las decisiones las toma el mismo presidente Pedro Castillo, en coordinación con los ministros del gabinete ministerial.

El ministro fue consultado por la investigación preliminar por 60 días de la Fiscalía a funcionarios del Gobierno, quienes estarían vinculados con el mandatario.

“¿No les parece que es mucho decir que son un Gabinete en la sombra? No hay tal Gabinete en las sombras, todas las decisiones se toman en el Consejo de Ministros. El presidente, cuando tiene que tratar algún asunto particular de algún sector, llama al ministro correspondiente”, dijo Torres en una entrevista con TV Perú.

Asimismo, el premier dijo que sí había visto a dichos funcionarios, asesores, con anterioridad; pero descartó que tomen decisiones en el Gobierno.

“No despacho con ellos, ahora los estoy conociendo un poquito más porque antes yo iba a hablar con el presidente y los veía a ellos ahí. Pero no es que ellos tomen alguna decisión sobre una cuestión de Estado. Yo creo que es absolutamente falso”, señaló.

Aun así, Aníbal Torres se mostró a favor de que se realicen las investigaciones pertinentes. Pero declaró que se estaba buscando “todos los males, los sabidos y por haber” al Poder Ejecutivo.

“Que se hagan todas las investigaciones. Aquí se ha tratado de buscarle al Ejecutivo todos los males, los sabidos y por haber, y primero se conoce en los medios de comunicación. Está muy mal que hechos que son materia de investigación judicial se debatan en los medios y en los medios ya son condenados con anticipación”, dijo.

Sobre Karelim López como colaboradora eficaz, resaltó que ella está aún intentando lograr esta condición dentro de la investigación fiscal. Sin embargo, señalo que no fue correcto que los medios de comunicación mostraran el acta con la que ella pretende alcanzar la colaboración eficaz. Cuestionó que no se haya hecho este tipo de divulgación en otros casos de corrupción.

“¿Conocemos ya el contenido de la colaboración eficaz en Odebrecht, en Lava Jato? ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué esos procesos están demorando demasiado? ¿Por qué los que nos han robado por miles de millones de soles están en libertad? Solamente porque tienen dinero; sin embargo, el que no tiene dinero sí está en la cárcel. Esa situación no me parece correcta”, opinó el primer ministro.

Ministerio Público Perú. | Foto: Andina.

MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN

Aníbal Torres señaló que el país podría librarse de la corrupción si se reforma el sistema de justicia. Este involucra al Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. El premier señaló que son estos organismos los que “rápidamente dejan en libertad a los grandes delincuentes”.

Sin embargo, enfatizó que esta reforma no puede ser un trabajo solo del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso de la República. Ello porque únicamente se podría lograr con una reforma constitucional.

“El Ejecutivo no lo puede hacer. Eso es tarea del Congreso de la República y requiere una profunda modificación de la Constitución, muchísimos artículos”, dijo.

“Claro, ellos miran a la Asamblea Constituyente como un monstruo. Pero si ellos tienen tanto temor a la Asamblea Constituyente hay que modificar la Constitución actual”, agregó.

De esa forma, Torres señaló que “el Poder Ejecutivo no ha promovido, no promueve ni va a promover la Asamblea Constituyente” .

Dijo que si bien esta formó parte del plan de gobierno de Pedro Castillo, él ahora “es el presidente de todos los peruanos”. Esto posiblemente haciendo referencia a que existe un sector de la población en contra de convocar a dicha asamblea. Pero señaló que si la ciudadanía la convocara, no se opondría.

SEGUIR LEYENDO