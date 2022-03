Jefferson Farfán volvió a elogiar a Alberto Rodríguez: “El mejor central peruano de los últimos 40 años”

Alberto Rodríguez se encuentra entrenando en la Videna porque aún no tiene club.

Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez se volvieron a encontrar en las instalaciones de la Videna. La ‘Foquita’ no desaprovechó la oportunidad para recordarle al ‘Mudo’, que es el mejor central de los últimos 40 años. Los dos siguen manteniendo una buena amistad desde cuando compartían vestuario en la selección peruana.

“Albertito Rodríguez, aquí está el mejor central del fútbol peruano de los últimos 30 años, 40 años si quieren, el mejor central no hay otro”, manifestó el ‘10 de la calle’ mientras recibía unos masajes en su rodilla. Este video fue subido en las historias del futbolista ‘blanquiazul’.

“Albertinho Rodríguez, saluda pues ‘pelado’”, finalizó el jugador de Alianza Lima. El defensor nacional que se encontraba conversando con el personal médico hizo gestos con mano al escuchar el pedido del delantero. ‘Jeffry’ acompañó las imágenes con una descripción “Se agranda este pelado”.

No es la primera vez que Farfán tiene estas palabras hacia el central. A finales del 2021 volvieron a coincidir en el centro de entrenamiento de la ‘bicolor’ y elogió al exfutbolista de Sporting Cristal. “El mejor central del fútbol peruano... de lejos. Años de años, el mejor. Él sabe, solo que se agranda un poquito”.

Por otro lado, no solo lo llena de halagos, sino también lo ‘trolea’. El exSchalke 04 es muy activo en las redes sociales y en varias ocasiones le ha hecho bromas a su amigo. La última fue cuando estuvo entrenando con pesas y se río de él.

La 'Foquita' volvió a catalogar a Alberto Rodríguez como el mejor central del fútbol peruano.

SITUACIÓN DE AMBOS FUTBOLISTAS

Alberto Rodríguez viene poniéndose en forma en la Videna a la espera de firmar por un club. La última vez que declaró para un medio de comunicación dejó muy en claro su intensión de seguir jugando al fútbol. Esto ocurrió a finales del 2021, pero hasta el momento no ha conseguido un equipo.

“Estamos viendo (algunas opciones), Dios mediante pueda salir. Yo no sé de dónde sale que ya me quiero retirar o ya me quieren retirar. Pero si yo no lo he dicho, todavía no me pienso retirar. Obviamente todavía quiero seguir jugando”, declaró el central para las cámaras de TV Perú.

La última vez que participó de un partido fue el 16 de octubre. Aquella oportunidad disputó 84 minutos en el triunfo 3-1 de Alianza Atlético de Sullana ante Academia Cantolao por la Liga 1. Fue reemplazado por Kevin Rosell.

Por su parte, Jefferson Farfán volvió a sentir molestias en su rodilla y por eso acude al complejo deportivo de la ‘blanquirroja’ para recibir atención médica. Días atrás, el atacante había estado entrenando con normalidad con Alianza Lima, pero su recaída no le permitió hacer su reaparición en el primer clásico del fútbol peruano.

El jugador de 37 años tiene la esperanza de recuperarse y estar en la jornada doble de Eliminatorias Qatar 2022. La lista de convocados se conocerá este viernes 11 de marzo en conferencia de prensa y el primer partido ante Uruguay tiene fecha el 24 de este mes. Es decir, tendría aproximadamente dos semanas para ponerse al 100% y tener minutos en Montevideo.

Según información de Gustavo Peralta, periodista de ESPN, Ricardo Gareca tendría pensado convocar a la ‘Foquita’. En caso no pueda jugar en ambos partidos, acompañaría al equipo en esta recta final rumbo a la clasificación al Mundial de Qatar.

