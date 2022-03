Alfonso Chávarry tras expresiones en el 8M: “Estoy pidiendo mil disculpas porque en la primera parte yo elogié y valoré a la mujer”

Alfonso Chávarry pidió disculpas por sus expresiones machistas en el Día de la Mujer. Foto: Andina

“La mujer es la asesora que vela por el bien del esposo”, fue una parte del discurso machista y sexista del ministro del Interior, Alfonso Chávarry, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la cual fue rechazada en las redes sociales y la Defensoría del Pueblo las condenó por recaer “en estereotipos de género”.

Hoy, el titular del Interior, en declaraciones a la prensa, pidió disculpas por el discurso que ofreció tras las críticas que recibió de varias autoridades y personajes de la política.

“Estoy pidiendo mil disculpas porque en la primera parte yo elogié y valoré a la mujer”, indicó.

Chávarry manifestó que no lo hizo con mala intención, pues siempre ha valorado a la mujer. Justo esto se dio durante la ceremonia que tenía como objetivo el reconocimiento a lideresas del sector Interior, y donde se destacó a 18 mujeres cuyas labores contribuyen a reforzar la seguridad ciudadana en nuestro país.

“Fue esa ‘palabrita’ que reconozco, pero no lo hice con mala intención, muy por el contrario, yo siempre he valorado, he admirado a la mujer, la mujer es vida, en tal sentido les pido disculpas y ofrezco mis saludos a todas las mujeres del Perú y del mundo”, concluyó.

En la ceremonia que se realizó el 7 de marzo -un día antes del Día de la Mujer- en la explanada del Ministerio del Interior participaron representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), la Superintendencia Nacional de Migraciones, Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol), y otras unidades operativas.

RECHAZARON DECLARACIONES DE CHÁVARRY

Varios personajes ligados a la política como Violeta Bermúdez y Gloria Montenegro rechazaron las expresiones de Alfonso Chávarry y valoraron el actual rol de la mujer en la sociedad peruana

“Rechazamos las expresiones del Ministro del Interior. Es momento de dejar replicar discursos que replican roles y estereotipos que contribuyen a la idea de una mujer sumisa, relegada a trabajos del hogar y sin capacidad de ser la protagonista de su propia vida”, escribió la organización feminista Manuela Ramos en su cuenta de Twitter.

“No es posible que una autoridad se exprese así de las mujeres. ¡Somos ciudadanas y exigimos respeto, ministro del Interior! La igualdad de género no es una política pública. Basta de machismo”, indicó Violeta Bermúdez, expresidenta del Consejo de Ministros.

Por su parte, Gloria Montenehro, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sostuvo que Alfonso Chávarry “cree que la mujer es apéndice del hombre”.

“Rechazamos las declaraciones del titular del Mininter, ya que recaen en estereotipos de género. En el Día Internacional de la Mujer se conmemora la lucha por la igualdad, lo que implica reconocer el valor de las mujeres como sujetos de derechos”, sostuvo la Defensoría del Pueblo, que también se mostró en contra de las frases machista del titular del Mininter.

