Día Internacional de la Mujer: conoce 3 mitos sobre el feminismo

El feminismo es un movimiento que lejos de buscar o promover la superioridad de las mujeres sobre los hombres, quiere que tanto hombres como mujeres puedan gozar de los mismos derechos tanto legalmente como en la práctica.

A lo largo del tiempo y mientras más mujeres se han unido a este movimiento, han crecido algunos mitos sobre el feminismo que lejos de ayudar en la lucha hacia la igualdad, crean estigmas hacia el movimiento y en quienes pertenecen a él, ya que pintan al feminismo como un movimiento que menos precia u odia a los hombre y busca la superioridad de la mujeres, entre otras cosas sin sentido.

Sabemos que nadie está a salvo de caer en estos mitos dañinos, dado que, lamentablemente, siempre es más fácil esparcir cosas negativas aunque sean falsas, que las positivas y reales. Además, entendemos que todos los días podemos aprender algo nuevo.

Por eso, la siguiente nota te mostramos 3 mitos bastante comunes que existen y se repiten sobre el feminismo, ya que todos estamos en un proceso de deconstrucción constante. Recordemos que nunca es tarde para re aprender comportamientos o pensamientos, sobretodo si son dañinos y no suman a nadie.

MITOS SOBRE EL FEMINISMO

1.EL FEMINISMO ODIA AL HOMBRE

Este es uno de los mitos más comunes y más dañinos que existen. A las feministas, sean activistas activas o no, se les asocia con un odio o aborrecimiento total hacia los hombres cuando en realidad no hay nada más alejado de la verdad.

Lo que el feminismo critica y busca erradicar es el sistema patriarcal. Lo que hace este sistema es oprimir a las mujeres y de cierta forma también a los hombres al imponerles un modelo de masculinidad que no va con todos. Solo que esta opresión no se da en la misma medida en ambos grupos.

2. EL FEMINISMO ES LO OPUESTO AL MACHISMO

Lo que sustenta y muestra el machismo es la creencia de supremacía del hombre sobre la mujer. Por eso, quienes se rigen por esta creencia sean hombre o mujeres (claro que hay mujeres machistas) ven a la mujer como una especia de ‘servidora’ del hombre, no como alguien que merece el mismo trato.

Lo que busca el feminismo no es la supremacía de la mujer, sino un trato justo e igualitario en todos los aspectos de la vida. Donde todos tengan los mismos derechos y no se le asignen roles y tareas simplemente por el hecho de ser mujer.

3. EL FEMINISMO DICE QUE LA MUJER ES SUPERIOR AL HOMBRE

Esto se relaciona con el punto anterior en el que se habla del machismo y se explica como este sustenta la creencia de supremacía del hombre sobre la mujer. El feminismo no busca un mundo en el que las mujeres tengan supremacía sobre el hombre, porque lo que quiere este movimiento es erradicar el sistema patriarcal, ya que es este el que provoca la desigualdad entre los géneros y oprime a ambos pero en muy diferentes medidas.

Lo que el feminismo siempre ha querido es que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, ya sea en los laboral, deportivo, personal, etc., para que las brechas se acorten y por fin exista un terreno nivelado entre ambos.

Si no eres parte del movimiento esta perfecto, pero tampoco compartas información falsa y negativa sobre este que sólo crea más barreras y estigmas de las que ya existen. Esperamos que luego de leer estos mitos, puedas entender un poco más lo que significa este movimiento y su importancia, ya que, aunque tal vez no lo veas, las mujeres todavía no gozan de los mismos beneficios del hombre.

