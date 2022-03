Real Madrid vs PSG: Kylian Mbappé impresionado con el estadio Santiago Bernabéu previo al duelo por Champions League

Real Madrid vs PSG: Kylian Mbappé impresionado con el estadio Santiago Bernabéu (Foto: Reuters | Instagram)

Real Madrid vs PSG: Kylian Mbappé fue el protagonista de la víspera del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2021-2022.

Real Madrid y PSG se enfrentan en la revancha por el pase a los cuartos de final de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu, pero también en el marco de la disputa por el delantero francés Kylian Mbappé.

Por un lado, el PSG busca extender el contrato de Mbappé que vence en junio próximo. Incluso, debido a que está dentro de los últimos seis meses de su vínculo, el atacante está apto para negociar con cualquier club.

Por el otro lado, Real Madrid intenta hacer su fichaje estelar y romper el mercado de fichajes a mitad de año con uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad.

Se conocieron diferentes versiones sobre el futuro de Mbappé en las últimas semanas. En un momento el francés estaba más cerca de renovar su contrato, sin embargo, desde España se informó un fichaje inminente con el delantero del PSG.

No obstante, Mbappé dio que hablar un día antes del partido entre Real Madrid y PSG. El atacante y el plantel del equipo francés junto a Lionel Messi y Neymar reconocieron el terreno de juego del Bernabéu como es habitual en el protocolo de la Champions League.

Mbappé ingresó al campo de juego, se tomó una foto antes de pisar el césped del estadio de Madrid y comenzó una singular caminata. El francés levantó la mirada y comenzó a mirar con asombro el Santiago Bernabéu. Esa acción generó repercusiones de inmediato a nivel internacional y originó nuevas especulaciones sobre el futuro del jugador del PSG.

PSG realizó reconocimiento de campo del estadio Santiago Bernabéu previo al partido ante Real Madrid por Champions League

Unas horas después, Mbappé publicó unas imágenes precisamente de su mirada al Santiago Bernabéu e hizo referencia escuetamente al duelo de Champions League.

Mbappé publicó en su cuenta de Instagram las imágenes de su mirada de asombro al Santiago Bernabéu (Foto: captura Instagram)

Por lo pronto, Mbappé recuperado de una lesión, quedó listo para enfrentar al Real Madrid por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El PSG llega con una ventaja de 1-0 ante Real Madrid conseguido en los minutos de descuento del partido luego de una brillante acción individual de Mbappé.

PSG deberá de sostener la ventaja sobre Real Madrid este miércoles 9 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana) para acceder a los cuartos del final del torneo de la UEFA. Un empate o un triunfo del equipo francés sobre el cuadro español lo clasificaría a la siguiente ronda. No obstante, si pierde por un gol de diferencia forzaría al tiempo suplementario, pero si cae por dos goles de diferencia quedaría eliminado del torneo de la UEFA.

El equipo del técnico Carlo Ancelotti tendrá dos bajas en su equipo. No podrá contar con Ferland Mendy y Casemiro. Además, se espera la recuperación de Toni Kroos para su inclusión al once titular. Por su parte, el estratega Mauricio Pochettino pondrá a su tridente ofensivo Lionel Messi, Neymar y Mbappé, pero no contará con Sergio Ramos, Juan Bernat, Ander Herrera y Layvin Kurzawa.

PSG realizó reconocimiento de campo del estadio Santiago Bernabéu previo al partido ante Real Madrid por Champions League

SEGUIR LEYENDO