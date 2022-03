VER EN VIVO Manchester City vs Manchester United: partidazo por la fecha 28 de Premier League

Manchester City vs Manchester United EN VIVO: clásico de la ciudad por Premier League 2022.

Manchester City vs Manchester United EN VIVO: ‘Ciudadanos’ y ‘diablos rojos’ se ven las caras hoy en el Etihad Stadium por la jornada 28 de la Premier League. Será uno de los cotejos más atractivos en el mundo del fútbol. El terreno de juego estará plagado de grandes figuras. ¡No te lo pierdas!

El equipo de Pep Guardiola es el líder del campeonato doméstico con 66 puntos, 3 unidades más que el segundo, Liverpool. Los locales están obligados a imponerse ante sus hinchas para mantener dicha diferencia con los ‘reds’. El empate no le sirve.

Manchester City viene de 2 triunfos al hilo. Primero se impuso 1-0 frente a Everton por el campeonato inglés y luego derrotó 2-0 a Peterborough United por la FA Cup. Y ni qué mencionar en la Champions League, donde goleó 5-0 a Sporting Lisboa fuera de casa por octavos de final ida.

La visita, por su parte, atraviesa un momento irregular. Es cuarto en la tabla de posiciones de la Premier League con 47 puntos. El quinto y el sexto están a 2 de igualarlo, por lo que también hay obligación por ganar a los ‘celestes’.

Manchester United no gana hace 2 cotejos. Con Atlético Madrid, por la Liga de Campeones, salvó un empate a poco del final, mientras que en Inglaterra no pasó del 0-0 con Watford. Le prenden todas las velas a Cristiano Ronaldo, su máxima figura.

La última vez que Manchester City y Manchester United se vieron las caras, los ‘ciudadanos’ se impusieron 2-0 en Old Trafford con goles de Eric Baily (autogol) y Bernardo Silva. Ocurrió el 6 de noviembre de 2021. ¿Cuál es tu pronóstico?

ALINEACIONES PROBABLES

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Mahrez, Silva; Grealish, Foden.

Manchester United: De Gea; Wan Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; McTominay, Pogba, Fernandes, Sancho; Elanga, Cristiano.

HORARIOS DEL MANCHESTER CITY VS MANCHESTER UNITED

- Costa Rica / 10:30 a.m.

- Honduras / 10:30 a.m.

- Nicaragua / 10:30 a.m.

- El Salvador / 10:30 a.m.

- México / 10:30 a.m.

- Panamá / 11:30 a.m.

- Estados Unidos (Miami) / 11:30 a.m.

- Perú / 11:30 a.m.

- Colombia / 11:30 a.m.

- Ecuador / 11:30 a.m.

- Venezuela / 12:30 m.

- Bolivia / 12:30 m.

- Paraguay / 1:30 p.m.

- Uruguay / 1:30 p.m.

- Chile / 1:30 p.m.

- Argentina / 1:30 p.m.

- Brasil / 1:30 p.m.

- España / 5:30 p.m.

CANALES PARA VER MANCHESTER CITY VS MANCHESTER UNITED

- Argentina / ESPN y Star+.

- Bolivia / ESPN y Star+.

- Brasil / ESPN, GUIGO, Claro y Star+.

- Canadá / DAZN.

- Chile / ESPN y Star+.

- Colombia / ESPN y Star+.

- Costa Rica / Sky HD.

- República Dominicana / Sky HD y RUSH.

- Ecuador / ESPN y Star+.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

- Nicaragua / Sky HD.

- Panamá / Sky HD.

- Paraguay / ESPN y Star+.

- Perú / ESPN y Star+.

- España / Movistar+, DAZN 1 y DAZN.

- Estados Unidos / Telemundo y SiriusXM FC.

- Uruguay / ESPN y Star+.

- Venezuela / ESPN y Star+.

SEGUIR LEYENDO: