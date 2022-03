EN VIVO Nicolás Bustamante jura como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones

Pedro Castillo hará juramentar al ministro de Transportes y Comunicaciones en los próximos minutos.

El presidente de la República, Pedro Castillo, tomará este viernes 4 de marzo juramento al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. Según informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, la ceremonia se realizará en la sala Cáceres de Palacio de Gobierno, a las 20:00 horas. Cabe indicar que este es el ministro número 49 de la gestión de Castillo desde que asumió el poder hace siete meses.

No es un secreto que la estabilidad no ha sido la característica que destaca en el actual régimen de Perú Libre. El Ejecutivo ha pasado por varias crisis y sobresaltos, así como enfrentamientos con el Congreso, lo que ha llevado a constantes cambios en el gabinete. No es casualidad que actualmente viene operando el cuarto gabinete de Castillo, el mismo que pedirá el voto de confianza al Congreso de la República el próximo martes 8 de marzo.

Puedes seguir la ceremonia en vivo aquí.

LA ACCIDENTADA GESTIÓN DE JUAN SILVA

El presidente Pedro Castillo, anunció el lunes pasado en su cuenta de Twitter que aceptaba la renuncia del cuestionado ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, justo cuando en el Congreso se debatía su censura luego de que se conociera que la lobbista Karelim López declarar ante la fiscalía sobre la existencia de una presunta mafia que operaba dentro de MTC para beneficiarse con los contratos con el Estado.

El mandatario agradeció a Silva por “sus servicios prestados”.

“Informo a la ciudadanía que acepto la renuncia presentada hoy por el ministro Juan Silva, agradeciendo sus servicios prestados. Nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos cumplir con los objetivos trazados por el Gobierno”, expresó el jefe de Estado.

Mientras tanto, en el Congreso el debate sobre la censura fue llevado receso por 15 minutos para tomar una decisión de si se continúa o no con el proceso, debido a que hasta ese momento no existía un documento oficial sobre renuncia de Juan Silva.

RENUNCIA INESPERADA

Cabe señalar que, apenas cuatro horas antes, el ahora exministro de Transportes había dado una conferencia de prensa, junto a otros funcionarios de ese sector, para buscar esclarecer las imputaciones en su contra y había señalado que se iría cuando “el pueblo” o el presidente lo decidan.

“Quiero rechazar tajantemente estas acusaciones (...) hay muchos que dicen ‘¿cuánto te vas a ir ministro?’, la respuesta es: yo debo irme cuando el pueblo me diga ‘basta señor’, o el presidente lo decida o que yo por alguna cuenta lo haga”, había dicho Juan Silva.

SEGUIR LEYENDO: