“Piero Quispe es convocable para selección peruana”, el debate que generó Michael Succar en ‘Al Ángulo’

Michael Succar generó debate en 'Al Ángulo' por pedir convocatoria de Piero Quispe.

Piero Quispe, de 20 años, realizó un gran partido ante Barcelona SC por Copa Libertadores y generó muchas opiniones por parte de la prensa local. Para Michael Succar, por ejemplo, el volante de Universitario debería ser considerado en la selección peruana. ¡Gran debate en ‘Al Ángulo’!

“Si no está (Christian) Cueva ni (Edison) Flores... no es que piense que deba estar Quispe. Convocable puede ser. Gareca está convocando más de 23, ¿no? Me imagino un caso como el de (Jairo) Concha”, lanzó el periodista deportivo.

“Me ilusiona mucho por la edad que tiene. Porque no recuerdo un futbolista, de esa edad, ser tan rebelde ante una situación adversa. Y jugar tan bien en un contexto desfavorable. El partido de hoy (ayer) marcó un punto de quiebre: lo puso en otro nivel”, continuó Michael Succar.

Tras ello, Jose Chávarri intervino para dar otra postura sobre Piero Quispe. “Yo no lo pediría para la selección todavía . Hay que seguirlo por el tema físico. Es un chico que debe tener mayor masa muscular. Aterricemos, tiene muchas condiciones, pero no hay que anticiparnos...”, señaló.

Michael Succar pide a Piero Quispe para la selección peruana y genera debate en 'Al Ángulo'.

“¿Por qué no en una lista de 30?”, le preguntó Michael Succar. “Tiene que tener más roce. Tiene que jugar más en Primero. No porque tenga habilidades para jugar al fútbol, significa que deban convocarlo”, respondió Jose Chávarri.

“¿Sabes por qué lo veo convocable? Porque veo cosas en él, más allá del talento, especiales . Y eso se puede multiplicar cuando está mejor acompañado. Cuando pienso en Quispe no creo que pueda entrar en Montevideo y nos dé la clasificación”, argumentó Succar.

“Yo no dije que tú pensaste en eso... Vayamos con tranquilidad. Y no digo que lo pongan algunos minutos, sino que juegue todos los partidos. Pero que todavía se consolide en Primera de Perú”, volvió Chávarri.

Convocable o no, Universitario ganó un gran jugador más allá de su lamentable eliminación de Copa Libertadores 2022. Piero Quispe está para ser titular en el cuadro ‘crema’. Queda mucho por jugar la presente temporada.

