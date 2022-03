Aumentan precios de caldo de gallina y chifas

El caldo de gallina y el chifa son dos de las comidas más consumidas por los peruanos. Foto: Andina

El precio de los insumos sigue escalando. Ahora también comenzó a aumentar los platos que más consumen los peruanos como el caldo de gallina y el chifa ante el alto costo de la papa, fideo, harina de trigo y el kilo de gallina. Además del contexto mundial por la invasión de Rusia en Ucrania también la inflación de Lima superó el 6% en febrero, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Una vendedora de caldo de gallina en el distrito del Cercado de Lima dijo que el precio ahora dependerá de si el cliente lo quiere con presa o sin presa

“Hoy todo está caro, la papa, el fideo y la gallina, pero a veces no se puede subir mucho porque la gente se va a otro lado. No compran. A veces por 50 céntimos ya no quieren comprar. Acá vendemos caldo solo en 3.50 a 4 soles y con presa hasta 6 soles, pero algunos dicen que es muy caro”, dijo a Exitosa.

La mujer contó que la gallina estaba 20 soles ante de la pandemia y ahora se encuentra en 30 soles, algo que no le generaría ninguna ganancia económica para preparar el caldo de gallina.

“Eso ya no es ganancia, no se gana casi nada. Antes se conseguía en un 1.50 soles, pero ahora pasa los dos soles, y eso que ha bajado un poco. Mientras que el balón de gas está en 55 soles, un precio sumamente caro”, agregó.

La vendedora sostuvo que muchas veces suben el precio a un sol más para ganar algo, pero el cliente ya no va a preferir el caldo de gallina, sino otros insumos como el pan, aunque este también ha subido su precio.

TAMBIÉN SUBIÓ EL CHIFA

Otra de las comidas que más consumen los peruanos son los chifas, que se se elevó en 0,8% en el mes de febrero. Los restaurante de estos platillos han tenido que aumentar el precio por el incremento de los insumos para la preparación de estos platillos.

La importadora SB Trading informó que los precios de los productos e insumos que se usan en los chifas han subido alrededor de 80%. Esta alza se debe a la crisis de los contenedores: los fletes pasaron de US$ 1,200 a US$ 12,000, lo cual generó una menor oferta de insumos.

“Nosotros traemos la salsa de ostión, hongos chinos, aceite de ajonjolí, salsa mensi, salda hoisin, entre otros productos que son utilizados por los restaurantes y chifas”, dijo Hugo Siu, gerente general de SB Trading, al diario Gestión.

Siu mencionó que una botella de salsa de soya que tenía un precio de S/ 5.50 ahora se vende a S/ 16, mientras que un té jazmín que vendían a S/ 3.50 actualmente cuesta S/ 5.20. También se enfrentan a la prohibición del uso de tecnopor.

“Los chifas usaban el tecnopor para entregar la comida que se llevaba a casa, ahora con los nuevos envases tipo bambú el valor es 4 veces más. Esto ha ocasionado que, en algunos casos, cobren a los consumidores por el táper”, manifestó.

Finalmente, Siu dijo que las ventas de las importadoras no han bajado porque con el confinamiento se dinamizaron las ventas a los consumidores finales y se impulsaron las ventas online.

SEGUIR LEYENDO