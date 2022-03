Diego Rebagliati y el Universitario vs. Barcelona SC: “Si el equipo hace el primer gol, el segundo lo hace la tribuna”

Diego Rebagliati resaltó la presencia de la hinchada para que la 'U' pueda aspirar a ganar a Barcelona SC de Guayaquil en el Estadio Nacional.

Universitario de Deportes tendrá un complicado encuentro por disputar esta noche ante Barcelona SC de Guayaquil por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2022. El hecho de que la diferencia en el marcador es corta (2-0 en contra) motiva a los ‘cremas’ a realizar un gran partido que les permita seguir en carrera y acceder a la fase 3. En ese sentido, Diego Rebagliati señaló que si el equipo logra poner el primer tanto, sus hinchas que estarán presentes en el Estadio Nacional seguramente empujarán para la segunda conquista.

Todo empezó cuando el mismo comentarista deportivo comentaba en el panel de ‘Al Ángulo’ que los fanáticos podrán asistir en masa a este crucial encuentro. Y es que recientemente las autoridades dictaminaron un aumento del aforo en un 10% más para que puedan tomar el principal recinto deportivo del país. Con eso, sería un 90% de la capacidad del estadio en donde los hinchas alentarán constantemente a los ‘cremas’.

“Genera ilusión ver a la gente de la ‘U’ tan ilusionada. Que el hincha tenga las ganas de ir a ver una situación que es difícil. No creo que ningún hincha de la ‘U’ pueda abiertamente decir que lo van a voltear sí o sí, pero que acompañe al equipo de esa manera. Que mañana (hoy) metan 40 mil personas en el Nacional y vayan con las ganas de apoyar al equipo , sigo pensando que si el equipo hace el primer gol, el segundo lo hace la tribuna . Voy a mirar el partido con la ilusión de que la ‘U’ le pueda dar vuelta”, indicó el exdirigente en el programa de Movistar Deportes.

Y es que es conocido el gran fervor que tienen los hinchas de Universitario en momentos de crisis. No hace mucho, específicamente el 2018, la institución vivía un momento muy crítico, pues se encontraba en zona de descenso a pocos meses de culminar el campeonato. De hecho, la contratación del técnico chileno, Nicolás Córdova, fue para levantar los ánimos de un elenco que parecía derrotado. Sin embargo, tal y como lo contó el mismo entrenador a su salida del equipo, que el apoyo y la peregrinación de la hinchada del hotel de concentración a los partidos, provocó que los jugadores estén más motivados para salvar ese año que pudo ser más que negativo.

Lo mismo puede suceder ante Barcelona SC esta noche, pues el marcador en contra es apenas un 2-0, aunque teniendo en cuenta que es un equipo cuya presencia física y potencia son sus principales virtudes. Sí carecen de efectividad, pero pueden hacer daño a la contra, lo cual es peligroso para los intereses de Universitario de Deportes.

Apoyo de los hinchas de Universitario al equipo saliendo del hotel en un partido del 2018. | Foto: Universitario de Deportes

NECESIDAD DE VICTORIAS

Justamente, otro de los panelitas que intervino sobre esta situación es Michael Succar, quien sostuvo que los equipos peruanos en general necesitan de victorias, pese a que los proyectos deportivos no se han llevado a cabo del todo, ni siquiera en las divisiones menores. “ Necesitamos subir nuestra autoestima a nivel de clubes. A veces para corregir y sostener algo primero hay que ganar. Normalmente hay que corregir para luego ganar. Pero hemos llegado a tal nivel de crisis futbolística a nivel de clubes que, de repente un par de victorias empiezan a subir la autoestima y algunas cosas empiezan a encajar. Obvio que el trabajo a largo plazo es lo único que nos va a sostener y eso no está ocurriendo, tampoco sé si ocurrirá pronto (…) Y si no es desde lo más profundo de las estructuras, trabajando en menores, encajemos un par de triunfos que nos levanten la moral. Que se contagie y que salgamos a la cancha creyendo que sí podemos sacar buenos resultados. ¿No podemos ser campeón de Copa Libertadores? No, salvo un milagro, pero sí podemos avanzar y pelear con determinados equipos”, declaró.

Sin duda de que los dirigidos por Álvaro Gutierrez están ante la oportunidad de seguir en carrera y acceder a la fase 3 del principal torneo continental a nivel de clubes. Todo se definirá este miércoles 02 de marzo desde las 7:30 p.m.

El comentarista deportivo señaló el factor determinante para que los 'cremas' ganen a los ecuatorianos. | Video: Movistar Deportes

