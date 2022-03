Ángel Cappa, extécnico de Universitario: “No me sorprendería que siga adelante en la Copa Libertadores”

Ángel Cappa confía en la clasificación de Universitario en Copa Libertadores 2022.

Ángel Cappa es voz autorizada para hablar de Universitario, club con el que salió campeón del Apertura en 2022, en medio de complicado momento que vivía la institución. “Aprendí que la ‘U’ es mucho más importante que sus problemas”, señaló el argentino en entrevista para radio Ovación.

Esta noche, los ‘cremas’ se juegan la clasificación a la fase 3 de Copa Libertadores 2022 frente a Barcelona SC en el Estadio Nacional de Lima. Los peruanos están obligados a, por lo menos, igualar el 2-0 de la ida, para llevar el encuentro a la tanda por penales. El desafío es complicado, pero no imposible.

“Siempre consulto los resultados de la ‘U’, pero no tengo una información cabal del equipo. Conozco el espíritu de la ‘U’ y no me sorprendería que siga adelante (en la Copa Libertadores), a pesar del momento”, señaló Ángel Cappa en el citado medio.

“Aprendí que la ‘U’ es mucho más importante que sus problemas. Si eso se decía hace 20 años es porque siempre ha tenido problemas y siempre los ha superado, agregó el retirado entrenador de 75 años sobre famosa frase del conjunto ‘merengue’.

Ángel Cappa campeón del Torneo Apertura con Universitario en 2022. En esta postal aparece al lado de Paolo Maldonado (derecha) y Óscar Ibáñez (izquierda).

Asimismo, Ángel Cappa recordó su estadía en Perú dirigiendo a Universitario. “Tuve la suerte de encontrar muy buenos jugadores de fútbol y muy buenas personas. No era difícil comunicarme con ellos y superar los problemas de ese momento. Teníamos líderes muy positivos y los demás eran jóvenes con el espíritu de la ‘U’”, señaló.

Por otro lado, se refirió al presente de la selección peruana. “Creo que Perú tiene una identidad y una manera propia de jugar. El entrenador (Ricardo Gareca) conoce a todos los jugadores, que confían en él. Yo le doy todas las posibilidades a Perú de volver a estar en el Mundial”, lanzó.

“Una vez que se encuentra un técnico que supo interpretar la identidad del fútbol peruano y que es respaldado por los dirigentes... creo que es obligado ofrecerle la posibilidad de continuar. Dependerá de él”, cerró.

Universitario y Barcelona SC se ven las caras hoy, desde las 7:30 p.m. de Perú (9:30 p.m. de Argentina), en la ‘casa’ de la selección por la fase 2 vuelta de Copa Libertadores 2022. Habrá un aforo del 90% tras nuevas disposiciones de las autoridades sanitarias.

