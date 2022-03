Inicio de clases 2022: ¿Es obligatorio el uso del uniforme escolar?

Los estudiantes regresarán a las aulas después de llevar clases virtuales por el inicio de la pandemia en 2020.

Maestros, padres de familia y estudiantes se encuentran a días del inicio oficial del año escolar 2022, el cual ha sido anunciado para el lunes 28 de marzo, según lo informado por el Minedu. Aunque esta fue la fecha declarada, algunas instituciones educativas privadas pueden adelantar el comienzo de las clases presenciales, virtuales o semipresenciales.

El ministerio de Educación ha presentado una suerte de guía para que los peruanos puedan conocer las medidas que se han tomado para el retorno a clases en medio de la pandemia COVID-19, y de esta manera, evitar contagios y alguna complicación en esta temporada de estudios.

Sobre el regreso a la presencialidad, se sabe que el servicio de lunes a viernes bajo las horas pedagógicas nombradas de 30 a 35 horas semanales. Es importante que se les recuerde a los menores respetar las medidas para su protección, como el uso de mascarilla, respetar el distanciamiento, el aseo correcto y constante.

Como sistema complementario, se ha anunciado el regreso del programa Aprendo en casa, el proyecto de educación virtual del Minedu que se lanzó en el 2020 y que se dirige a los estudiantes por medio de contenidos interactivos, lúdicos y de multimedia para reforzar lo aprendido durante las clases.

Uno de los temas que ha causado la duda entre los padres y madres es el uso del uniforme escolar, sobre todo en los estudiantes que retornan a las aulas de manera presencial. ¿Es obligatorio? En las siguientes líneas lo explicamos.

USO DEL UNIFORME EN EL COLEGIO

Rosendo Serna, el actual ministro de Educación en Perú, aclaró que no es obligatorio el uso del uniforme escolar para el inicio del año escolar presencial en el país. Esta especificación determina que el no portar estas prendas representa la prohibición de los estudiantes a las aulas. “La norma señala que no se debe exigir uniforme. Simplemente, hay que cumplir lo que dice”, dijo durante una conferencia de prensa.

La autoridad precisó que desde el inicio de la pandemia, que cambió la vida de los peruanos, muchos padres de familia se vieron seriamente afectados al perder sus empleos, y de esta manera, quedaron sin generar ingresos a la economía del hogar. Si es que los responsables de los escolares deciden enviarlos al colegio usando uniforme, estos “podrán adquirirlo en el lugar de su elección”, agregó Serna.

Inicio de clases en el 2022 durante la pandemia COVID-19.

EL AÑO ESCOLAR ANTES DE LA PANDEMIA

El mes de febrero se convertía en un periodo importante para los padres de familia y vendedores de útiles escolares, quienes hacían sus esfuerzos para cubrir la demanda de productos. Las ferias y los puestos improvisados colocados en algunas calles del Centro de Lima representaban la previa del inicio del año escolar.

El primer día de clases, en televisión se realizaban las transmisiones desde las puertas de ingreso a los colegios, captando las despedidas de los padres de familia y el llanto de algunos estudiantes que se alejarían por unas horas de sus hogares.

El reencuentro de los compañeros de clase, la bienvenida de los directores y profesores, así como el primer recreo forman parte del recuerdo de muchos escolares que no vivieron estos momentos en el 2020 y 2021 a causa de la pandemia de COVID-19.

En el pasado quedaron las excursiones, paseos, celebraciones por el Día del Maestro en los colegios, ya que estos eventos congregan a gran número de personas y puedan estar expuestas a contagios. La población tendrá que acostumbrarse a la nueva normalidad, sobre todo en el sector educativo, ya que se han incorporado sistemas de aprendizaje que permita la seguridad de todos.

Las clases serán de manera presencial, virtuales y semipresenciales, de acuerdo a lo que decida la institución educativa y los responsables de los estudiantes.

