Hernán Barcos y su reflexión tras la dura derrota ante Alianza Atlético: " No es culpa del calor que nos hayan hecho cuatro goles”| Foto: Liga Profesional.

Este domingo Alianza Lima cayó por 4-2 ante Alianza Atlético de Sullana en un encuentro disputado en el Estadio Municipal Melanio Coloma Calderón por la fecha 4 de la Liga 1 Betsson.

Pese a que Alianza Lima obtuvo su primera derrota en lo que va de la Liga 1, uno de sus mejores jugadores Hernán Barcos, quien volvió a marcar por segunda semana consecutiva, dio la cara y habló con los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

“Momento complicado, perdimos un partido, esto suele pasar y no somos hoy los peores ni el domingo pasado que ganamos 3-1 fuimos los mejores. Entonces, hay que tener tranquilidad, paciencia, ya que estamos en un proceso que hay varios jugadores nuevos , que estamos trabajando, acoplándose y acoplándonos al campeonato que se juega en diferentes estadios y localidades”, afirmó en primera instancia Barcos.

A su vez dejó en claro que Alianza Lima tiene que trabajar mejor el tema mental para que de esta manera pueda sostener resultados y no suceda lo que pasó en Sullana ante Alianza Atlético, pero confía en que con el grupo que tienen puedan corregir

Por eso, hay que tener paciencia y tranquilidad, nosotros sabemos que tenemos mucho que mejorar y hoy (ayer) arrancamos ganando y después cometimos errores nosotros propios, a pesar que el rival tiene su mérito, pero nosotros erramos bastante y eso se puede corregir. Tenemos un gran grupo de trabajo”, enfatizó el delantero de Alianza Lima.

Al ser consultado, si el clima, fue un factor determinante para que Alianza Lima no pueda conseguir un resultado positivo en su visita a Sullana, el delantero Hernán Barcos respondió. “No me gusta poner excusas, el calor lo tuvimos los dos. No le hecho la culpa al calor de que nos hayan hecho cuatro goles. Eso es mérito del rival y como dije anteriormente, errores que nosotros cometimos y que tenemos que mejorar para que no vuelva a suceder este tipo de situaciones. Si voy a poner excusa la altura, el calor, todos juegan ahí y nosotros tenemos que adaptarnos a eso, somos profesionales y tenemos que estar aptos para eso”, argumentó el ‘Pirata’ a los medios de comunicación presentes en el aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, los periodistas le preguntaron al ‘Pirata’ sobre los errores que tuvo el portero Ángelo Campos, que generaron que recibieran goles que conllevaron a la derrota. “Cómo lo vamos a apuntar a Ángelo, un error lo tiene cualquiera. Yo erro un gol y nosotros también fallamos un montón de goles y no fue Ángelo que se hizo los goles, le hicieron cuatro, puede ser responsable por uno, pero nosotros somos responsable del resultado de hoy”, sentenció.

Ahora, el elenco de Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal, el próximo domingo 6 de marzo, en el Estadio Alejandro Villanueva, a las 3:30 p.m. Este partido podrás seguir el minuto a través de la web de Infobae.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿A qué hora juegan?

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿Dónde ver el partido?

La transmisión de este cotejo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal estará a cargo de GOLPERU y los detalles del minuto a minuto por la web de Infobae.

SEGUIR LEYENDO: