Carabayllo: mujer denunció que expareja intentó asesinarla dentro de una mototaxi porque ella se negó a retomar la relación

Intento de feminicidio en Carabayllo: hombre buscó asesinar a su expareja porque ella se negó a retomar la relación. Captura de imagen: América Noticias.

Tentativa de feminicidio en Carabayllo. Una mujer denunció que su expareja —quien es padre de sus tres menores hijos— intentó asesinarla dentro de una mototaxi. A.C declaró que Ever Arango León cometió ese accionar después que ella se negó a retomar la relación. “Nos hemos forcejeado y yo no me he dejado”, relató la víctima a América noticias.

Según el testimonio de la madre de la víctima, Arango buscó matarla con un arma blanca, que era un cuchillo mientras ella simulaba tener los ojos cubiertos como parte de un “juego”. A pesar de ello, no logró Ever su cometido y por eso empezaron las amenazas. Luego la golpeó e intentó ahorcarla.

“Me dijo ‘cierra tus ojos’, yo cerré un poco y vi cuando sacó el cuchillo. Cuando me lo iba a implantar en el cuello yo he cogido el cuchillo para que no me lo hinque. Entonces cogí el cuchillo, nos hemos forcejeado. Cuando me mordió el dedo porque quería clavarme el cuchillo. Le rompí el mango y lo lance por la ventana. Entonces me dijo ‘lo que empecé voy a terminar’”, indicó la víctima. Señaló que la ahorcó y realizó mordidas en partes de su cuerpo.

Ante la posible cercanía a su muerte, creyó que estaba sola. Sin embargo, dos jóvenes se percataron de un extraño movimiento en la mototaxi y se acercaron al percatarse que Ever Arango estaba a apunto de apuñalar a A.C., quien aún no asimilaba el “no” de su expareja. Fue así que lograron auxiliarla y detener al sujeto.

Minutos después personal de Serenazgo del distrito se acercó al lugar de los hechos para dar con la captura de Arango. En ese sentido fue trasladado a la comisaría de Carabayllo. En declaraciones a América Noticias, el comandante PNP José Vargas, jefe del Depincri Carabayllo, refirió que el feminicida en potencia admitió haber agredido a quien fuera su compañera de vida y justificó su acción con el deseo de no perder a su familia.

La víctima señaló que ella denunció a su expareja en 2013 por agresiones. “Yo voy a seguir hasta donde termine y llegue. Yo le pedí que piense en sus hijos y no tuvo compasión. Yo voy a continuar. Gracias a un ángel estoy viva”. agregó.

¿QUÉ HACER EN CASO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brinda información en su página web, en la cual explica que la misma víctima o cualquier persona que sea testigo de violencia contra la mujer puede denunciar de forma verbal o escrita ante las autoridades.

Denunciar el maltrato a la mujer de manera inmediata: Lo primero que se debe hacer es acudir a la comisaría más cercana a su domicilio. También ante la fiscalía provincial de familia o ante un Juez Mixto o de Paz. En casos más graves se podrá hacer la denuncia llamando al teléfono de la línea 105.

Declaración o manifestación: Una vez que quede registrada la denuncia es necesario hacer la declaración en presencia del Fiscal de Turno.

Exámenes gratuitos correspondientes para reunir evidencia: Después la víctima realizará los exámenes correspondientes, ya sea con un médico legista o un psicólogo. Todo el procedimiento, incluidos los exámenes serán gratuitos. En el caso de abuso sexual, para contar con mayor evidencia del delito se recomienda a la víctima no cambiarse de ropa y/ o bañarse antes de pasar el examen médico.

VIDEO RECOMENDADO

Cieneguilla: Hallan cadáver de venezolano en la carretera. Video: América Noticias.

SEGUIR LEYENDO