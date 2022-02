SJM: delincuentes entraron a casa mientras familia dormía y se llevaron el televisor

El sujeto trepó las rejas y entró por una ventana. | Foto: Composición / BDP (Panamericana)

Una familia sintió el peor temor cuando dos delincuentes entraron a su casa mientras dormían. En plena madrugada del 25 de febrero, los rateros entraron a una vivienda de San Juan de Miraflores y se llevaron todo lo que estaba a su alcance. Pero no contaron que cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado por las cámaras de videovigilancia.

Uno de los sujetos llegó en un taxi, y luego de unos minutos, uno de ellos trepó con gran agilidad las rejas para llegar a una de las ventanas de esta vivienda. El cómplice aparece luego de unos minutos y se queda como campana. Este está en alerta a cualquier problema que se suscite, pero cuando pasa un vecino, se pone a caminar.

Luego de 20 minutos aproximadamente, el malhechor salió de la casa cargando un televisor y lo guardó raudamente en el taxi. En total, ejecutar el robo les tomó tan solo media hora. Todo mientas la familia dormía sin saber nada.

“Se han llevado el televisor, las tarjetas de crédito, mi DNI, dos equipos”, declaró una integrante de la familia a Buenos Días Perú.

Los delincuentes habrían intentado usar las tarjetas para comprar todo tipo de electrodomésticos. La joven afirma que las pérdidas materiales ascienden a 12 mil soles.

Pero lo que les preocupa a la joven y sus hermanas es que los hampones regresen en cualquier momento y las ultrajen.

“Siento terror estar en mi propia casa, ya que han entrado. Han podido ser miles de cosas, todas las cosas que han pasado por mi mente ha sido terrorífico, horrible, hasta me repugna pensar esas cosas”, expresó la víctima del robo.

Los delincuentes aprovecharon la falta de policía y serenazgo para realizar el robo en la madrugada. Además, los vecinos afirman que las mujeres son las mujeres son el blanco más frecuente de esta zona.

“De noche, por lo general, a las chicas le esperan ahí a la vuelta y ahí la asaltan”, dijo un vecino.

Estos crímenes se están reportando, pese a que Lima Metropolitana y el Callao están bajo un estado de emergencia. Los vecinos hacen denuncias constantemente, ya que las diversas modalidades de robo y sicariato parecen no tener cuándo detenerse.

¿QUÉ ES EL ESTADO DE EMERGENCIA?

Esta es una medida que, según la Constitución Política del Perú, puede ser decretada por el presidente de la República con acuerdo del Consejo de ministros y debe ser solo por un plazo determinado. Según como lo crean las autoridades, puede aplicar para todo el territorio nacional o a un solo sector en específico.

DERECHOS QUE SE SUSPENDEN

Derecho a la libertad: los sujetos de derechos pueden realizar cualquier clase de actividad, lo cual involucra el ejercicio de los otros derechos fundamentales distintos a la libertad, mientras no vulneren con ella las normas que conforman el orden público, las buenas costumbres y las que tengan carácter imperativo.

Inviolabilidad de domicilio: Los sujetos derechos pueden impedir que cualquier otra persona ingrese a su domicilio para efectuar investigaciones, registros u otros motivos en caso no lo autoricen o cuando los terceros no cuenten con un mandato judicial. No lo podrán impedir, sin embargo, en caso de flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración.

Libertad de reunión: Los sujetos de derechos pueden agruparse, congregarse o reunirse, sin aviso previo, tanto en lugares privados como abiertos al público siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. Por el contrario, las reuniones en plazas o vías públicas requieren de aviso anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o sanidad pública.

Libertad de tránsito en el territorio nacional: Los sujetos de derechos, en principio, pueden desplazarse libremente, dentro del territorio nacional en el que tienen su domicilio y también fuera de este, lo que involucra poder elegir dónde vivir. Salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

