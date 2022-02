“Todos estamos con miedo”, el desgarrador mensaje de jugador ucraniano de e-sports por la invasión de Rusia

"S1imple" jugador ucraniano y considerado el mejor en Counter Strike, se pronuncia sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Captura de imagen: difusión.

“S1mple”, quien se llama realmente Oleksandr Kostyliev, es un jugador ucraniano que es considerado el mejor del mundo en el juego de tiro Counter Strike. Ante la invasión de Rusia a su país natal, decidió dar unas declaraciones en la apertura del ESL, Intel Extreme Masters Season XVI - Katowice (Polonia), torneo donde participa su equipo, Na’Vi (Natus Vincere), también de nacionalidad ucraniana.

“Durante toda mi carrera he jugado con jugadores ucranianos, rusos, estadounidenses. Todos eran gente genial”, dijo en inglés. “Hoy me paro junto a mis compañeros y amigos. Hemos ganado y competido juntos, solo queremos paz para Ucrania y para todo el mundo. Todos estamos con miedo”, afirmó. Este video se ha vuelto viral en las redes sociales y ha conmovido a aficionados del gaming y los que no son allegados también.

“Necesitamos dar el ejemplo en este torneo y para el mundo. Necesitamos mantenernos juntos, entre amigos y con todos los que ven esta competición. Mantengámonos humanos. Gracias por venir y espero que disfruten del torneo”, finalizó entre aplausos de los espectadores, presentadores y miembros de su equipo.

"S1mple", jugador ucraniano de Esports y su conmovedor mensaje sobre la invasión de Rusia a Ucrania | VIDEO: Rivarly/ Facebook.

SE HABÍA PRONUNCIADO EN TWITTER

El 24 de febrero de este año, fecha en la que comenzó la invasión rusa a la capital ucraniana (Kiev), “S1mple” escribió en su cuenta de Twitter el miedo que tenia por el panorama, pensando en sus familiares y compatriotas.

“Lloro pensando en mi familia y amigos en Kiev. Tengo “suerte” de no estar en casa, pero ni te imaginas las ganas que tengo de estar allí. Mañana quiero pensar en IEM Katowice. No necesitamos arrepentimientos, necesitamos apoyo, gracias a todos los que se preocupan”, comentaba por Twitter.

Oleksandr “S1mple” Kostyliev es considerado el mejor jugador de la historia de la escena competitiva de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO en sus siglas). Lo ha ganado casi todo y con solo 24 años de edad sigue en carrera para poder seguir haciendo historia, aún cuando su país pasa por una crisis por el conflicto en Europa del Este.

S1imple" jugador ucraniano se pronuncia sobre la Invasión de Rusia a Ucrania en su cuenta de Twitter. Captura de imagen: Twitter.

CENSURA EN FACEBOOK

Debido a la invasión de Rusia a Ucrania, se han generado diferentes decisiones entorno a la tecnología. Una de ellas es la medida del Gobierno ruso, según medios de comunicación de ese país, de impedir el acceso a Facebook por parte de sus ciudadanos.

La red social se ha convertido en los últimos días en una de las vías principales en las que los rusos expresan su descontento con la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania. También a través de Facebook se ha convocado a algunas de las protestas en ciudades rusas que terminaron con decenas de personas arrestadas.

El regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, fue quien dio a conocer esta información y explicó que la decisión es limitar parcialmente el acceso a la red social Facebook, que es propiedad de Mark Zuckberg, quien lidera la empresa Meta Platforms Inc.

Por otro lado, los ucranianos pueden bloquear ahora sus cuentas y páginas de Facebook como medida de seguridad. Ello según información de Facebook, tras las advertencias de que Rusia tenía “listas de la muerte” de ciudadanos ucranianos tras la invasión militar.

SEGUIR LEYENDO