San Isidro: ucranianos y peruanos protestan a las afueras de la embajada de Rusia por invasión militar

Este viernes, en horas de la tarde en los exteriores de la embajada de Rusia en San Isidro, se pudo ver decenas de manifestantes que protestaban en contra de la invasión militar de dicho país en Ucrania, un hecho que ha puesto en vilo a todo el mundo.

“Stop Putin, stop war”, “No más mentiras de los medios rusos”, entre otras pancartas se podían leer en la zona. Entre los asistentes hay niños y adultos, con la particularidad que además de ciudadanos ucranianos, hay peruanos y personas de otros países.

“Estamos apoyando, soy peruana pero mi nuera es ucraniana. Sentimos un dolor profundo por los ciudadanos ucranianos, se está desangrando el país. Es increíble que en esta era vivamos una guerra de esta magnitud. Queremos que [Vladimir] Putin pare con esa actitud”, dijo una mujer apostada en las afueras de la embajada rusa.

Otra joven de nacionalidad ucraniana contó que su madre está en Kiev, y que en su casa tiene un escondite subterráneo, y se puede esconder allí. “La situación es bien difícil como en todo el país. Los rusos están atacando todo el territorio. Queremos que por favor pare esto, porque no es justo. Ucrania es un país pequeño, es un país con idioma propio, somos pacíficos, no queremos guerra, queremos paz. Todo el mundo está en contra. Putin está como Hitler y no hace caso. Está lavando el cerebro a la gente”, comentó.

Otro hombre comentó sobre la disparidad entre el armamento que tiene Rusia y el que tiene Ucrania.

MENSAJES CONMOVEDORES

En tanto, en la embajada de Ucrania -también ubicada en San Isidro- varias personas llegaron a dejar mensajes y arreglos florales. Esto, a manera de apoyar el difícil momento que vive el país por los ataques rusos.

“No a la guerra en Ucrania”, “Perú contigo, en este difícil momento, la tormenta pasará” y “Perú contigo, país amigo, hermano”, son algunos de las pancartas que se pueden ver en el local diplomático.

PRONUNCIAMIENTO DE LA UE EN PERÚ

El embajador de la Unión Europea en el Perú, Gaspar Frontini, sostuvo hoy que lo ocurre en Ucrania es un problema que afecta a todo el mundo y expresó su satisfacción por el pronunciamiento emitido esta mañana por el Gobierno peruano.

En declaraciones a la Agencia Andina indicó que el mensaje de lo ocurre en esa parte del mundo “es muy grave” y constituye una catástrofe para Ucrania y un riesgo muy grande para la estabilidad en Europa, así como un problema importante para los países que quieren desarrollar sus relaciones en el marco del derecho internacional.

“Una violación de fronteras de este tipo es un mal precedente en Asia, América Latina, África o en cualquier continente. Por eso desde Europa estamos diciendo que es un problema que nos afecta a todos y estamos satisfechos que en esta línea el Gobierno peruano, que es un Estado con el que compartimos muchos valores entre ellos un gran apego al derecho internacional, está haciendo declaraciones y tomando posición en este sentido”, manifestó.

En ese sentido, indicó que el Estado Peruano conforme el conflicto se incrementa, y donde es más clara la agresión por parte de la Federación de Rusia, “ha sido cada vez más claro en su condena de estas acciones”.

Como se recuerda, el Gobierno a través del Ministerio Relaciones Exteriores se pronunció respecto a la masiva ofensiva militar en Ucrania por parte de la Federación de Rusia, indican que ello configura un acto de agresión “y que viola la integridad territorial y la soberanía nacional”, violentando el derecho internacional.

