Invasión de Rusia a Ucrania: las distintas miradas desde Perú de internacionalistas sobre el conflicto bélico

Members of the Russian community demonstrate against Russia after it launched a massive military operation against Ukraine, in Los Angeles, California, U.S., February 24, 2022. REUTERS/Ringo Chiu

Las tropas de Rusia penetraron el jueves territorio perteneciente a Ucrania, en una ofensiva general que tendría como objetivo Kiev, la capital. Al menos 137 ucranianos murieron durante el primer día de la ofensiva rusa, informó el viernes el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Y otros 316 ucranianos resultaron heridos durante los enfrentamientos.

Desde Perú las autoridades se manifestaron sobre esta ocupación militar. El presidente Pedro Castillo llamó a la unidad de los pueblos en el mundo para que los conflictos se resuelvan en el marco diplomático, dialogando, y se enfrenten enemigos comunes como la pobreza y la desigualdad.

“Que no se invierta en balas o municiones, que se invierta sentándonos a conversar para atacar enemigos comunes en el todo el mundo, como son la pobreza, la desigualdad y las enfermedades”, expresó el mandatario.

Asimismo, varios internacionalistas opinaron sobre lo que viene sucediendo en Europa del Este en distintos medios de comunicación.

Uno de ellos fue Ramiro Escobar, en radio Nacional, quien dijo que el problema es que en las guerras se abren las compuertas de la violencia y no se sabe cuándo se van a cerrar. “En teoría no se podría intervenir por la simple razón que Ucrania no es parte de la OTAN y no es tan simple atacar a otras repúblicas”, aseveró.

Agregó que se ve a un país bastante débil como Ucrania frente al poderío militar ruso, al cual no se le puede dejar de asistir. “Basta que haya un incidente que provoque por ejemplo que un misil caiga en otro país enmarcado dentro de la OTAN, ahí sí se produciría una situación de grandes proporciones porque la OTAN tendría que actuar frente a una amenaza”, aseguró.

Mientras que Miguel Ángel Rodríguez Mackay dijo en Willax TV: “Como ha pasado siempre en la historia, los países pobres como el Perú serán los que padezcan los efectos colaterales de una situación tan tensa, por lo que no me sorprendería que en los próximos días empecemos a ver algunos encarecimientos de alimentos”.

Agregó que una audaz política internacional en Perú sería llamar a la paz del mundo; “por ejemplo, pedirle a las Naciones Unidas el cese de hostilidades de las últimas horas. Eso me parece importante”, sostuvo.

Asimismo, el internacionalista Juan Velit le dijo a Sudaca que tiene la impresión que estamos entrando a un nuevo estado de cosas, político, económico, financiero, una nueva concepción de ver el mundo. “Aparece una nueva etapa, posiblemente una nueva guerra fría con una tripolaridad, liderada por Estados Unidos, Rusia y China, cada uno con sus áreas de influencia. Este es el nuevo plano que se dibuja en el mundo”, apuntó.

Añade que Rusia ya cruzó el Rubicón, y es muy difícil ahora dar marcha atrás. “Ya se iniciaron las acciones militares, se espera un escalonamiento de las acciones. Si hacemos un balance entre Rusia y Ucrania es una asimetría vergonzosa porque Rusia es un poder militar mundial y Ucrania es un país pequeño y relativo en su juego político y económico”.

En tanto, Ariel Segal dijo en Perú21 que el objetivo de Putin mínimo es sacar a las tropas ucranianas de la región de Lugansk y Donetsk. “Es lo mínimo que va a querer, que caigan bajo la esfera de Rusia o anexarlos. La gran pregunta es si una vez que comenzó la invasión y si ve que la resistencia ucraniana no es tan grande, intentará apoderarse de toda Ucrania”. sentenció.

