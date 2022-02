Guerra Rusia-Ucrania: ¿En qué consiste el conflicto? (Foto:Captura)

Estos últimos días Rusia y Ucrania han acaparado la atención del mundo entero y esto se debe a un lamentable hecho que ha iniciado como conflicto y que podría terminar convirtiéndose en una tercera guerra mundial. Para entenderlo mejor, te contaremos los puntos básicos para entender más sobre este conflicto.

LA UNIÓN SOVIÉTICA EN EL OLVIDO

Para entender este conflicto es necesario saber los antecedentes básicos.

Hace muchos años atrás existió la Unión Soviética (URSS), que consistía en la unión de cuatro países socialistas: Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia, pero esta unión tuvo su fin en el año 1991, donde cada uno comenzó a ser una república independiente.

De hecho ya cuentan con casi 31 años de soberanía e independencia ; sin embargo, esto según versiones de distintos personajes políticos europeos molestaría a Rusia al sentir que han perdido el control de dicho país.

CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA

Al quebrarse la URSS, se dejaron heridas abiertas y es por eso que con el pasar de los años diversos enfrentamientos surgieron.

Hay que tomar en cuenta que Moscú, capital de Rusia, se encuentra en una zon estratégica que colinda con todos los países que antes eran parte de la URSS.

Moscú acusó a Ucrania y sus aliados de amenazas frente a las cosas de la península de Crimea, el cual está anexado a Rusia. Este lugar también es estratégico para el país liderado por Putín porque colinda con varios países, es una ruta comercial muy importante y tiene salida al mar Negro (desembarque).

En el 2021 la flota rusa lanzó una advertencia a Ucrania mediante disparos.

Bajo el escenario de haber sido atacados primero, Rusia movilizó a más de 100 mil soldados a la frontera con Ucrania.

A ello se le suma la no admisión de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), esto debido a que Rusia indicó que si lo aceptan sería como una amenaza indirecta debido a los ataques que ya había sufrido en su país.

Esta organización es importante porque es integrada por varios países. El fin es crear una defensa colectiva en el caso de que algunos de sus miembros sufra un ataque.

ATAQUE DE RUSIA A UCRANIA

El ataque inició a las 5 a.m. hora de Rusia. Este ataque inició con la invasión en la zona este de Ucrania, exactamente la región del Donbás. Utilizaron misiles para dañar el bloque militar de Ucrania y lo lograron.

También invadieron la zona nuclear de Chernóbil, y Ucrania indicó que la planta nuclear ya no es una zona segura.

Hasta el momento no ha habido un ataque a la zona Rusa por parte de Ucrania, pero sí un ataque de defensa frente a los invasores.

Bombardeo a Ucrania por parte de Rusia.

PERUANO NARRA EL CONFLICTO EN VIVO

En Kiev, un peruano, Ingo Heredia Tello, cuenta cómo están viviendo el conflicto en la capital.

“No hay embajada de Perú en Kiev, hay un consulado, pero no hay ninguna noticia. (...) Espero que se tranquilice la situación para luego viajar”, dijo a RPP Noticias.

Heredia Tello dijo que no pudo salir del país con anticipación, como sí habrían hecho otros compatriotas y extranjeros, porque el pasaporte de su hija estaba vencido.

“Yo conozco a través del consulado que hay aquí al rededor de 50 personas. Pero yo pienso que muchos han optado por irse semanas atrás, incluso yo debería haberme ido la semana pasada, pero me di cuenta que el pasaporte de mi hija menor estaba caducado y tuve que hacer los trámites y me he quedado finalmente”, explicó.

SEGUIR LEYENDO