Guerra Rusia-Ucrania: mujer pide ayuda para que su hermano y su familia en Ucrania puedan retornar al Perú

Al conocerse el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, son muchas las familias en Perú que se sienten preocupadas por sus parientes que se encuentran sobre todo en Kiev, lugar en donde la madrugada de este jueves empezaron los bombarderos.

Este es el caso de Elsa Alvarado Horna, hermana de un ciudadano peruano en Ucrania. La joven pidió el apoyo a las autoridades del cónsul para su pariente junto a su familia puedan retornar al Perú, ya que ante los constantes atentados su vida está en riesgo.

“Mi hermano menor, vive ahí por tres meses. Él no trabaja en Ucrania, pero él vive ahí con su esposa y su hijita. He podido hablar con él en la mañana y me dice que el presidente ha dicho que se guarden, o sea que permanezcan dentro de su casa”, señaló para Canal N desde los exteriores de la Embajada de Ucrania, situada en San Isidro.

“Él quiere salir para ir a Polonia y de Polonia tomar un vuelo a Perú porque de Kiev ya no se puede tomar vuelos”, agregó la familiar. La joven contó que su hermano lleva como 8 años trabajando en barcos y que siempre se queda por lo menos tres meses en Ucrania.

Un dato adicional que contó es que los centros comerciales, sobre todo donde venden artículos de primera necesidad en Ucrania han cerrado por completo por lo que ya empezaría la escasez de alimento para su familia y la de miles de personas que radican allá.

“He venido acá a la Embajada (de Ucrania en Perú) para ver qué puedo hacer por mi hermano si se va a Polonia o se queda ahí. Un vuelo . Él nos decía hace unos días: ‘no se preocupen, todo está bien’, pero bueno ahora estamos tratando que salga de allá. Él no conoce a nadie. Él solo viene y se queda tres meses”, añadió Elsa.

Cabe mencionar que según datos de la embajada de Perú en Ucrania, tiene en sus registros a 320 peruanos, la mayoría vive en Kiev.

Asimismo, en relación a lo que está ocurriendo y al grave deterioro de la situación en la frontera Este de Ucrania, el gobierno del Perú expresa:

1. Su reiterado respaldo a los pronunciamientos del secretario general de las Naciones Unidas, especialmente en relación a la intervención en curso de tropas rusas en Donetsk y Lugansk, que configura una violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

2. Las obligaciones estipuladas en la Carta de las Naciones Unidas sobre las relaciones de amistad y cooperación, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la independencia política y el respeto a la soberanía e integridad de los Estados, comprometen a todos los Estados y deben cumplirse y acatarse en toda situación, sin excepción alguna.

3. Reitera la necesidad imperativa que se retomen las negociaciones para bajar la tensión, distender la situación y emprender las consultas y negociaciones que con carácter de extrema urgencia deben realizarse para encontrar una solución diplomática, negociada y pacífica.

4. Reafirma, asimismo, que la solución global y duradera del conflicto debe cautelar los legítimos intereses de seguridad de las partes, dentro de los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

