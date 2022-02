Guerra Rusia-Ucrania: este es el preciso momento en que peruano siente bombardeos en plena entrevista en vivo

Este jueves en horas de la madrugada inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde entonces, miles de personas se encuentran dejando sus hogares y buscando refugios a fin de salvar sus vidas y las de su familias.

Raffaello Carpena es uno de los cientos de peruanos que se encuentran en Ucrania. En su caso por un tema personal, ha viajado hasta ese país para recoger a su menor hijo. Sin embargo, cuando intentaba dar una entrevista para el canal de Latina, inició un nuevo bombardeo muy cerca a la casa de nuestro compatriota.

Muy nervioso y preocupado, Rafaello incluso tartamudea al escuchar los fuertes bombardeos en el lugar. “Los bombardeos no son seguidos, se dan por lapsos de tiempo y ya nos han informado que hay orden de retirarnos de este lugar”, contó.

“Ya hay orden de evacuar a todos los que se han quedado en casa, en edificios a partir de las 10 de la noche los búnker subterráneo se van a abrir para alojar a todos las personas que están dejando sus viviendas. Acabo de sentir dos explosiones seguidas aquí en el edificio y el edificio ha temblado. Esto de verdad es una situación muy dramática estoy a menos de 20 kilómetros de donde se está originando el bombardeo. El gobierno ha dado la orden de ir a los bunkers subterráneos, a partir de las 10 de la noche los servicios de metro quedan completamente suspendidos para utilizar los túneles como refugios”, agregó.

Como ya lo habíamos explicado líneas arriba, Raffaello Carpena viajó hasta Ucrania para recoger a su menor hijo. Sin embargo, contó a groso modo que el menor y la madre del bebé se encuentra en la capital Kiev.

Es por eso que antes de culminar la entrevista, no dudó en enviarle un mensaje, pidiéndole a la madre del bebé que se cuide y proteja a su hijo.

“Si estás viendo este mensaje, sabemos que estás en Kiev con tu familia, con tus hermanos, con tus sobrinos. Por favor comunícate con nosotros para poder llegar a Polonia o salir de este lugar para para poner la seguridad de nuestro hijo por encima de todos los problemas que podamos tener, te lo ruego”, expresó Campena.

Carpena contó que con estos ataques rusos a las bases militares de Ucrania ya se confirmó que ambos países han entrado a una guerra. “Esto es un inicio real de la guerra y lo que solicita Ucrania es el envío de tropas extranjeras y apoyo militar concreto como envío de armas y que países como Suiza o Finlandia no se nieguen al envío de armas”, detalló.

“Muchas familias desde las 6 de la mañana intentan huir. El servicio de transporte está colapsado. El metro está abierto y no hay un control de ingreso”, agregó.

Peruano en Kiev para entrevista ante inicio de nuevos bombardeos de Rusia | VIDEO: Latina TV

¿QUÉ PASA CON LOS PERUANOS EN UCRANIA?

Tras los bombardeos e invasión de Rusia a Ucrania, miles de personas están huyendo de Kiev a otras ciudades alejadas de la zona de conflicto. Ante esto, familia de cientos de peruanos se congregaron en la embajada de Ucrania para saber más sobre el estado de sus parientes.

Ese es el caso de Elsa Alvarado, quien llegó temprano al lugar para tener información sobre su hermano, Chenel Alvarado, quien trabaja en un crucero en el país. Él tenía familia en Ucrania, por lo que no sabe aún si lograría escapar.

“Mi hermano menor, vive ahí por tres meses. Él no trabaja en Ucrania, pero él vive ahí con su esposa y su hijita. He podido hablar con él en la mañana y me dice que el presidente ha dicho que se guarden, o sea que permanezcan dentro de su casa”, señaló para Canal N desde los exteriores de la Embajada de Ucrania, situada en San Isidro.

“Él quiere salir para ir a Polonia y de Polonia tomar un vuelo a Perú porque de Kiev ya no se puede tomar vuelos”, agregó la familiar. La joven contó que su hermano lleva como 8 años trabajando en barcos y que siempre se queda por lo menos tres meses en Ucrania.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Cancillería ha exhortado a que los peruanos se comuniquen con la embajada de Perú en Polonia y dieron unos medios de contacto. Con ello, podrán recibir apoyo del Consulado del Perú:

Cel. Emerg.: (+48) 601 083 987

Consejero Luis Gonzalo Cieza

Jefe Sección Consular en Varsovia Teléfono Consulado Honorario en Kiev:

(+38) 050 332 2765 (WhatsApp)

Igor Balenko

Cónsul Honorario

Correos Electrónicos:

Varsovia: consulado@perupol.pl

Kiev: peru@ln.ua