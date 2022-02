Bono Yanapay de 350 soles: ¿Hasta cuándo puedo cobrar esta ayuda del gobierno?

Te contamos hasta cuándo puedes cobrar este beneficio.

El Bono Yanapay de S/. 350 es uno de los diferentes apoyos económicos que se plantearon con el fin de reactivar la economía de los hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad que se han visto afectados por la pandemia de COVID-19.

Hasta el momento, el bono de ayuda económica se ha entregado a un total de 11.9 millones de personas a nivel nacional, esto significa que un 88.2% de beneficiarios ya han cobrado el subsidio, llegando a los hogares de 13.5 millones de peruanos en situación de pobreza.

Sin embargo, según Julio Horna, coordinador general de pensión 65, todavía queda un grupo de personas pendientes que hasta el momento no han cobrado el beneficio económico. Este grupo rodearía el millón de ciudadanos. Por ello, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión social (Midis) recordó que esta ayuda del Gobierno puede ser cobrada hasta el 30 de abril , dando así plazo para que quienes no saben que no han recibido o no han podido cobrarlo lo hagan antes de que se termine el tiempo.

PROBLEMAS PARA COBRAR EL BONO

Para Horna, uno de los principales problemas que han sufrido algunos usuarios, y por el que no han podido cobrar el bono hasta ahora, es que no se han enterado que son beneficiarios debido al limitado acceso que tienen a la información. Por ello, hasta el momento no se han acercado ha hacer efectivo el cobro del beneficio económico.

Recordemos que el pago de este subsidio se ha hecho a través de depósitos en cuentas bancarias, banca celular, billeteras digitales, cuenta DNI, carritos pagadores y más.

LINK PARA SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL BONO YANAPAY

Si todavía no sabe si es uno de los que recibirá el Bono Yanapay de S/. 350, puede consultarlo en el siguiente LINK: https://consultas.yanapay.gob.pe/#/

Cabe recordar que en las agencias de banco no se brinda información sobre el bono, por ello, se habilitó una plataforma online para que las personas puedan conocer todos los detalles relacionados a esta ayuda económica. Si quieres conocer más sólo ingresa al siguiente enlace: https://www.gob.pe/yanapay

COBRO EN BANCO DE LA NACIÓN

Si eres uno de los beneficiarios del Bono Yanapay de S/. 350 puedes cobrarlo acercándote a cualquiera de las ventanillas del Banco de la Nación a nivel nacional. Cabe recalcar que antes de ellos debes verificar si eres beneficiario y en qué fecha puedes realizar el cobro. Esta información la puedes encontrar en la plataforma oficial del subsidio: https://www.gob.pe/yanapay o llamando a la línea gratuita 101.

Recordemos que de acudir a alguna agencia bancaria para hacer efectivo el cobro del bono es obligatorio que el beneficiario porte doble mascarilla, carné de vacunación y mantenga el distanciamiento físico dentro del lugar siguiendo los protocolos establecidos. Además, los mayores de 40 años deben presentar el carné de vacunación con las tres dosis para ingresar a estos establecimientos.

ESTAFAS POR BONO YANAPAY

Lamentablemente, a raíz de la implementación de estos subsidios económicos también se empezaron a dar diferentes estafas para engañar a las víctimas haciendo creer que habían recibido el bono cuando en realidad no era así. Estas se dan por medio de correos electrónicos o mensajes de texto.

Una de las modalidades que emplean los estafadores es enviar un mensaje “avisando” que eres uno de los beneficiarios del Bono Yanapay S/. 350 y a continuación ponen un link falso para que consulten la información. Al ingresar a este link les robaran su información pidiéndoles datos de sus tarjetas o cuentas bancarias. Por ellos les recomendamos lo siguiente para que no sean víctimas de ninguna de estas estafas:

-No abrir enlaces ni links enviados por mensaje de texto o correo que dicen que te realizaron el depósito del Bono Yanapay.

-No brindar información de tus tarjetas de crédito o débito.

-No brindar información personal como número de DNI o teléfono.

-Borrar cualquier mensaje de texto o correo electrónico que tenga links fraudulentos.

SEGUIR LEYENDO