Bono Wanuchay de S/ 350: link web, consulta y cronograma de pago de beneficio para agricultores

Bono Wanuchay: en ninguna circunstancia se debe acudir antes de la fecha establecida o para solicitar información.

El Bono Wanuchay es un apoyo económico que está destinado a todos aquellos agricultores/productores que tengan menos de dos hectáreas con el fin de poder garantizar una campaña y jornada agrícola bueno durante este año, ya que la producción que realicen es fundamental para el abastecimiento alimenticio en el país. Conoce si saliste en la lista de beneficiados, cuándo te toca cobrar y dónde cobrarlo.

Recuerda que el Bono Wanuchay es de 350 soles y la cantidad de beneficiados en total es de 65 mil productores agrícolas.

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO?

Para conocer si te tocó el bono debes de tener acceso a internet, ya sea mediante una computadora, celular o tablet propio o el de algún familiar de confianza.

1. Ingresa al siguiente link: https://wanuchay.midagri.gob.pe.

2. Te aparecerá una página con un video que habla sobre el Bono Wanuchay y justo debajo del video aparecerá un recuadro de color verde que dice CONSULTA CON TU DNI. Haz clic a ese recuadro.

3. Al hacer clic te aparecerá una nueva pantalla donde una vez más saldrá el video y en la parte baja la opción para ingresar tus datos. Te pedirán el número de DNI, dígito de verificación y fecha de emisión del DNI.

Ingresa todos los datos y marca el cuadro de “No soy un robot” y “Acepto la política de privacidad” y finalmente dar clic en el recuadro verde que dice “Consulta si eres beneficiario”.

4. Automáticamente te saldrá una pantalla con la información respectiva. Si te otorgaron el bono los datos de fecha y modalidad de cobro te saldrán en la página, pero si no te asignaron el bono, es decir, no te tocó el beneficio de 350 soles, en la misma página te saldrá un mensaje indicando que no eres beneficiario.

Recuerda lo siguiente: Si utilizas algún dispositivo como celular, tablet o computadora que no es tuya (o algún familiar te hace el favor) debes de asegurarte de cerrar la pestaña y borrar todos tus datos cuando ya culmines con la consulta.

CRONOGRAMA DE PAGOS

Si aún no has acudido a cobrar tu bono, previa verificación de que sí te corresponde porque sales en la lista, no te preocupes porque todas aquellas personas que no han cobrado, pueden acercarse a hacerlo. Las fechas establecidas ya se dieron pero aún así te la compartimos.

Cronograma de pagos para el Bono Wanuchay. (Foto:Captura)

Recuerda que el cobro se realiza a través de las oficinas y agencias del Banco de la Nación que están a nivel nacional.

DATOS A TOMAR EN CUENTA

- Los que tengan el Bono Yanapay no acceden al beneficio del Bono Wanuchay.

- Es importante no compartir la información personal, ni aceptar ayuda a través de redes sociales o tramitadores.

- El Banco de la Nación no te brindará información de cuándo cobrar o consultar si te corresponde el bono, debes de hacerlo tú mismo.

- No compartas los códigos que te pueda brindar el programa para realizar el cobro.

- En caso los beneficiarios del bono WANUCHAY no puedan realizar el cobro en la fecha indicada lo podrán realizar hasta el 31 de julio de 2022.

- El link que mencionamos arriba es el único medio para hacer la consulta . Evita ingresar a link o páginas que son distintas. Recuerda también que muchos estafadores crean links similares que al final les sirve a ellos para tener tu información y realizar cobros o acciones indebidas.

Es por eso que, una vez más te adjuntamos el único LINK OFICIAL del Bono Wanuchay: https://wanuchay.midagri.gob.pe/

CONSULTAS Y DUDAS

Toma en cuenta que para cualquier consulta o duda sobre el tema, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ha habilitado un correo especial y es consultaswanuchay@midagri.gob.pe

También pueden comunicarse al siguiente número: (01) 209-8600 Opción 1

