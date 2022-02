Padre de Drayke Hardman escribe desgarrador mensaje tras su suicidio

Los padres de Drayke Hardman han iniciado una recaudación de fondos para los gastos del sepelio.

El caso ha conmocionado al mundo por el terrible desenlace. En los últimos días los medios de comunicación en Estados Unidos compartieron la historia de Drayke Hardman, un niño de 12 años que se quitó la vida el pasado 10 de febrero tras ser víctima de bullying por parte de uno de sus compañeros de clase. Los maltratos fueron recurrentes y los padres del menor hicieron el reporte correspondiente ante las autoridades de la institución educativa, pero las agresiones se mantenían.

El acoso escolar es uno de los temas más comentados sobre el sistema escolar en EE.UU., ya que los casos siguen en aumento con el paso de los años, sobre todo con el acceso de los menores a Internet, donde inician ataques contra otros niños y niñas por medio de plataformas, como las redes sociales. A este tipo de violencia se le denomina ciberacoso o ciberbullying.

A través de Internet, los padres de Drayke Hardman han compartido detalles de lo que fue la pesadilla que vivió el menor en la escuela , uno de los lugares que debería ser seguro para cada estudiante. Entre las líneas se lee que él intentó reanimarlo, pero no tuvo éxito. Sus hermanas fueron testigos de la traumática escena cuando ingresaron a su habitación y lo vieron con una de sus poleras atadas al cuello.

Pese a que los médicos que lo recibieron por emergencia intentaron mantener sus signos vitales, el menor de edad falleció el 10 de febrero. Su familia ha iniciado una campaña de conciencia contra el abuso escolar que se viven en las escuelas y han pedido apoyo a través de una recaudación de fondos para que los ayuden a costear los gastos del sepelio.

PADRE DE DRAYKE HARDMAN EN INSTAGRAM

A días de que perdiera a su hijo, Andy Hardman compartió un mensaje en su cuenta de Instagram un mensaje en el que explica lo que sucedió con el pequeño víctima de bullying. Sus palabras han conmovido a la comunidad de la red social, quienes se han pronunciado en los comentarios para brindar apoyo a la familia en este difícil momento que están afrontando.

¿Qué haría que un niño de 12 años perdiera tanta esperanza en su corazón que se amarraría la sudadera con capucha alrededor del cuello para quitarse la vida? Una palabra, ACOSO. Me desperté esta mañana más enojado que nunca en mi vida. ¿Me culpo a mí mismo? ¿Culpo a mi dulce niño matón? ¡Culpo al sistema! ¡Culpo al hecho de que estos matones existan! ¿Cómo hay tanto odio en nuestro mundo que permitimos que los niños lastimen a otros? Es simple, lo hacemos el uno al otro y ellos aprenden que está bien alimentar su falta de confianza. Creen que los hace geniales. Mi hijo nunca se casará, nunca será padre. M..., él nunca tendrá un futuro de ningún tipo. Todo por culpa de un niño cobarde. ¿Por qué este chico merecía tratar a mi hijo como si no fuera humano? Qué sucederá con él y sus cobardes amigos basuras convertidos en defensores del odio. ¿Son los padres? No tengo las respuestas, pero sé que ¡esto tiene que parar ahora!”

¿Eres testigo o víctima de bullying en Perú? Ante los primeros signos de acoso escolar, comunícate a la central SíSeVe a través de la línea 0800-76888 (Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.) Esta es una plataforma del ministerio de Educación contra la violencia escolar, si has sido afectado por la violencia escolar directa e indirectamente (tu hijo, hija, compañeros de estudio, familiares, entre otros). También puedes reportar un caso en su página web de manera gratuita haciendo clic aquí .

