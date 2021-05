El bullying en Internet: qué es el ciberacoso y cómo detenerlo

El 2 de mayo es el Día Internacional Contra el Bullying

El 2 de mayo es el Día Internacional Contra el Bullying o Acoso Escolar, un grave problema que afecta a millones de alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria en todo el mundo y que causa al menos 200 muertes en forma directa cada año. Esta iniciativa nació en el año 2013 a partir de la presentación del doctor Javier Miglino, fundador de la ONG Bullying Sin Fronteras y fue aprobada por la UNESCO el mismo año, con el fin de ayudar a la concienciación de este problema.

En diálogo con Infobae, la pediatra Celeste Celano (MN 127066), jefa de Pediatría del Sanatorio Modelo de Caseros, explicó: “ El bullying es un tema muy preocupante para nosotros los pediatras y es un mal social que se ha acrecentado en los últimos años , a pesar de que siempre existió en el mundo y sobre todo en nuestro país”.

“Antes no se consideraba un problema social, un delito o una patología que pudiera incursionar sobre todo en los chicos, en las chicas y en los adolescentes donde es más preponderante. Es todo aquello que genere acoso, más específicamente en un ámbito escolar o de grupos, como por ejemplo un club deportivo, en una situación de deporte, en las academias de danza. Es todo asedio que tenga que ver con cargadas, burlas, malestar que se le pueda generar a una persona forma parte de este tipo de violencia. Se da en niños o niñas de nivel inicial pero que también persiste en el secundario”, precisó Celano.

El bullying es todo asedio que tenga que ver con cargadas, burlas, malestar que se le pueda generar a una persona forma parte de este tipo de violencia

De acuerdo a la especialista: “Hoy, desde que se empezó a estudiar, hay hasta patologías asociadas declaradas que pueden manifestarse a través de estas situaciones que se van generando. Lo que estamos viendo en esta pandemia es que había disminuido levemente ya que está más presente en la presencialidad, pero ahora con el advenimiento y la cantidad de tiempo que los niños pasan en las redes sociales de todas maneras se fue trasladando al ámbito digital o virtual, a través del ciberbullying que no sólo se incrementó, sino que se agravó, ya que puede replicarse a muchas más personas y grupos que pueden recibir estas intimidaciones ”.

“Estas situaciones generan en los chicos crisis de ansiedad, de angustia, con cuadros de ataques de pánico, hay niños que se vuelven muy violentos en un ámbito diferente del que se los proclama por sufrir esta patología, e inclusive llegan a sufrir depresión, autolesiones o intentos de suicidios en algunos casos”, amplió la pediatra y agregó: “Esto se vio muy incrementado, de hecho en donde yo soy la jefa de internaciones pediátricas es muy habitual que tengamos ingresos de chicos o chicas que se autolesionan, como forma de agredirse a sí mismos, ya que sienten tanto el agravio externo que los lleva a causarse daño. Estamos viendo también una ingesta de ansiolíticos, que por lo general le roban a un familiar mayor, y esto representa un riesgo muy grande.

A través del tiempo, el bullying ha evolucionado adaptándose a los cambios del mundo y, desafortunadamente, la tecnología ahora juega un rol importante en varias formas de acoso entre jóvenes. Por este motivo, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, a través de su iniciativa Digipadres, explica los conceptos más importantes del ciberacoso: qué es, cómo se manifiesta, por qué es importante conocerlo y, sobre todo, cómo detenerlo.

Muchos niños que reciben este tipo de acoso se vuelven muy violentos en un ámbito diferente del que se los proclama por sufrir esta patología

A diferencia del bullying en mundo real, el acoso cibernético puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, a través de teléfonos, computadoras y consolas de juegos. El anonimato, la facilidad de acceso y abundancia de interacciones online puede provocar que las personas que acosan y hieren a otros se sientan alentadas a hacerlo. “Ahora que la virtualidad forma una parte crucial en nuestras vidas, es de suma importancia entender cuáles son las formas más comunes de ciberacoso para poder combatirlas y todos juntos ayudar a mantener seguros a los jóvenes en Internet.”, comentó Camilo Gutiérrez Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Las formas más comunes de acoso en Internet son:

Ciberacoso: El ciberacoso o cyberbullying es definido por la ONU como “acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas”. Este comportamiento esta presente en todas las redes sociales (incluyendo Facebook, Twitter, Reddit e Instagram), en las plataformas de mensajería como WhatsApp, las plataformas de juegos y en múltiples sitios de Internet. Algunos ejemplos para entender este tipo de acoso pueden ser:

-La difusión de fotografías sin consentimiento de su protagonista

-Mensajes hirientes o amenazas a través de las plataformas de mensajería

-Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos desde esa cuenta falsa

El acoso cibernético puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento

Con todas estas herramientas disponibles, el ciberacoso puede esparcirse rápidamente, con bullies acosando a sus víctimas a través de múltiples plataformas, dejándolos con la sensación de que no hay escapatoria posible, pero este no es el caso ya que en la mayoría de las redes sociales se puede reportar cualquier cosa que pueda generar malestar, ya sean fotos compartidas, rumores maliciosos o comentarios agresivos. En muchos países, el acoso, incluso en Internet, es un crimen y es tomado seriamente por la ley; hay numerosas líneas de ayuda dedicadas a ayudar personas víctimas de acoso e incluso puedes llamar a la policía.

Trolling: Los trolls en Internet son personas que postean intencionalmente mensajes provocativos y ofensivos en los contenidos de otras personas para molestarlos. Estos comentarios usualmente se enfocan en cuestiones físicas o personales de la víctima basándose en cuestiones racistas, misóginas, homofóbicas y gordofóbicas, entre otras. Los trolls usualmente se sienten más cómodos porque pueden hacerlo desde el anonimato del Internet, y comentan cosas que no dirían en el mundo real. Uno de los consejos más importantes para aquellos que están sufriendo trolling es no responder estos comentarios. Defenderse o discutir con los trolls puede ser tentador, pero es importante saber que ellos están justamente buscando atención y negarles la respuesta puede ser una poderosa herramienta contra sus comentarios. Además, las víctimas de trolling pueden bloquear cuentas que estén dejando comentarios agresivos, lo que significa que no podrán comentar más en su cuenta.

Los trolls usualmente se sienten más cómodos porque pueden hacerlo desde el anonimato del Internet

Puede ser difícil distinguir las problemáticas adolescentes de los síntomas del ciberacoso, por lo que se recomienda prestar atención a cualquier sospecha para detectar y detener el ciberacoso. Estas señales pueden ser claros indicadores de bullying:

-Cambios físicos visibles

-Repentinos cambios de humor o pérdida de interés en actividades habituales

-Fingir enfermedad para evitar ir a la escuela

-Eliminación de sus cuentas de redes sociales

-Aislamiento social anormal

-Pérdida o extravío de objetos en situaciones extrañas

Si un niño o niña manifiesta estos síntomas, vale la pena sentarse y preguntarles si sienten que están siendo acosados, ya sea vía Internet o en la vida real. Es importante asegurarles que pueden confiar sin sentirse amenazados o juzgados, y que se estará ahí para ayudarlo/a a resolver cualquier problema que esté experimentando.

Una vez que se identifique el problema, se puede acercar consejos claros sobre cómo solucionarlo. En el caso de un bully virtual, por ejemplo, bloqueando y reportando el contenido. En segundo lugar, concientizar sobre la importancia de la privacidad, explicar por qué no deberían hablar con usuarios que no conocen en la vida real y cómo su perfil debería ser solo visible para sus amigos. El diálogo es indispensable porque no solo ayuda a minimizar las chances de que los menores sean víctimas de bullying, sino que también previene que puedan convertirse en los victimarios del acoso cibernético, pudiendo causar malestar y consecuencias psicológicas a otros niños a través de la web.

Los trolls suelen comentar cosas que no dirían en el mundo real

“Si bien el ciberacoso existe, esto no significa que no se pueda hacer nada al respecto. Es recomendable prestar atención a las señales y comportamientos de los niños cuando usan Internet, entablar diálogos permanentes sobre las amenazas de la web y utilizar las herramientas digitales necesarias para asegurar la seguridad de los niños son las claves para evitar que bullying siga creciendo, permitiendo que los niños y adolescentes disfruten de lo bueno del Internet sin preocupaciones.”, concluyó Gutiérrez, experto en ciberseguridad.

En conclusión y para la pediatra Celeste Celano, “El bullying es muy grave, se puede denunciar, hay mucho para hacer al respecto y que no solo amerita el tratamiento que lo sufre, sino también de la persona que lo ejerce, que tiene también un problema de salud mental que hay que tratarlo”.

El bullyng es muy grave, se puede denunciar

“ El bullying se vio incrementado en la época de pandemia por la pobre vinculación que tienen los niños con sus docentes, con los adultos mayores fuera de su hogar . Por lo generar tiene que intervenir un equipo multidisciplinario, el establecimiento educativo y por supuesto a un equipo de salud mental que acompañe al niño o niña. Aunque lamentablemente muchas veces la escuela minimiza las circunstancias o no cuenta con un gabinete psicopedagógico o psicológico que pueda contener estas situaciones, por eso es tan importante el trabajo en las escuelas, concientizar en estas temáticas, trabajar estos casos es sumamente importante”, resumió a Infobae Celano.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires, Argentina, atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al +54-11 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar el +1-888-628-9454.

Fotos: Shutterstock

SEGUIR LEYENDO: