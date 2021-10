Quiso matar a un ex compañero de colegio que le hacía bullying y baleó a una mujer por accidente

Gerónimo Helguera, tras ser detenido

Un terrible suceso ocurrió esta mañana en la ciudad de Yerba Buena, en Tucumán: un hombre de 29 años ingresó armado a una oficina con la intención de asesinar a un ex compañero de su colegio que le hacía bullying y, de manera accidental, le disparó en la cabeza a otra empleada. La mujer herida, de 27 años, fue derivada de inmediato a un centro médico de la zona. Su estado de salud es crítico.

Todo ocurrió poco después de las 10, Gerónimo Helguera, de 29 años, acudió a un edificio de oficinas, ubicado en las calles Aconquija y Chacho Peñaloza, en la zona Oeste del conglomerado de Gran San Miguel de Tucumán. La zona es particularmente concurrida: en un radio de 200 metros hay un hotel 4 estrellas de una cadena internacional, dos bares, una concesionaria de autos, un banco y un colegio.

Helguera se dirigió a una oficina del primer piso del edificio, visiblemente, exaltado. De acuerdo a algunos testigos, el joven parecía estar fuera de sí, y portaba un arma de fuego en sus manos.

Una vez en la oficina, Helguera propinó insultos y amenazas a un hombre, de apellido Ledesma. Según consignaron diversos medios tucumanos, el atacante acusaba al empleado de haberle hecho bullying durante todo el período de estudio en la escuela secundaria, y amenazaba con asesinarlo.

En circunstancias que todavía no fueron esclarecidas, el agresor efectuó un disparo con su arma, pero el proyectil impactó en la cabeza de una empleada de limpieza que pasaba por ese lugar de la oficina.

El atacante logró ser reducido a los pocos minutos por empleados de seguridad del edificio y luego fue detenido por dos policías que se encontraban en las inmediaciones. La mujer fue derivada de inmediato al Hospital Padilla. Al cabo de unas horas, logró ser estabilizada pero permanece internada en grave estado, en el área de terapia intensiva.

Después de que el atacante fuera trasladado a la Comisaría de Yerba Buena, los investigadores lograron encontrar el arma. Había sido arrojada a un tacho de basura de la calle Aconquija.

El caso se conoce cuando aún en la provincia de Tucumán no salen de la conmoción por el caso de Roberto Carlos Rejas, el ex penitenciario que fue condenado por asesinar a su ex esposa y a su hijo, y se escapó del cuartel de bomberos donde estaba detenido. Tiene pedido de captura internacional.

El caso había ocurrido el 28 de octubre de 2016, cuando desaparecieron Milagros Avellaneda y el hijo de ambos, Benicio, de apenas 2 años. Los cuerpos de la madre y del nene nunca fueron hallados, incluso después de que la Justicia dictara una sentencia en contra de Rejas.

El 22 de septiembre pasado, la sala II de la Cámara Penal Conclusional condenó al penitenciario a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja y el homicidio de su hijo.

Sin embargo, mientras se encontraba preso de manera provisoria en el Cuartel General de Bomberos de la provincia, el femicida logró fugarse antes de ser trasladado al pabellón de ex policías en el penal de Villa Urquiza.

La hipótesis oficial indica que, supuestamente, salió por una claraboya del baño después de que pidiera permiso para ducharse. Pero para llegar a esa ventana necesitaba una escalera, porque de otro modo es inalcanzable. La otra sospecha es que salió por la puerta. En cualquiera de los dos escenarios se cree que contó con ayuda externa, de mínima con un auto que lo esperaba afuera y lo llevó a su escondite o, previo cambio de vehículos, lo dejó en la frontera -con Bolivia o con Chile- para escapar.

El Gobierno de Tucumán ofreció hace dos semanas unos 2 millones de pesos para aquella persona que pueda brindar datos certeros que permitan hallar al femicida todavía prófugo. Interpol difundió su búsqueda con una circular roja.

