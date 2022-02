Luna llena de febrero en Leo: ¿Cómo aprovechar sus beneficios según la astrología? (Foto:Captura)

En febrero han surgido diversos eventos astrológicos, entre ellos tenemos el Año Nuevo Chino, regido por el signo del tigre y ahora tenemos la luna llena en Leo. De hecho para este año se ha pronosticado buenos augurios en comparación al año pasado y si quieres aprovechar todos los beeficios que trae la luna llena de Leo, a continuación te mostraremos qué hacer durante este día.

Primero que nada debes de comprender que la luna llena de Leo inicia el 16 de febrero y será visible por la noche y madrugada del día 17 del mismo mes.

Los beneficios que nos trae definitivamente son casi todas las cosas positivas que rigen a este signo, pero como todo siempre hay un hilo que es el límite y Leo tiene un hilo muy delgado. Leo es un signo cálido y acogedor y se nutre de la generosidad y la confianza. Irradia mucha belleza y elegancia, pero eso sí ten cuidado con cruza la línea y pasar al egoismo, materialismo, vanidad y egocentrismo.

A continuación, conoce cómo aprovechar los beneficios de este evento:

1. Toma un poco de Leo.

Esto quiere decir que debes de adoptar solo por este día algunas acciones de Leo, no que te conviertas en él, sino simplemente adoptarlas. Por ejemplo, todo león es un signo sincero, majestuosos egocéntrico, dramático, divertid y elegante. Piensa un poco más en ti, por ejemplo, si quieres ser ruidoso y hacer bulla puedes ir a un ugar donde la bulla sea alta y podrás ser tu mismo.

2. Cuida tu cuerpo.

Realizar yoga o ir a un spa para cuidar de tu cuerpo y darte un dia entero sería ideal. Debes de relajarte y estirarte como un gato. Ir al quiropráctico no estaría nada mal.

3. Libera tus emociones.

Diariamente nos cargamos con energía emocional y es porque muchas veces reprimimimos lo qu sentimos, así que es hora de llamar a alguna amistad y pasar tiempo con él para que así pueda expresarse y expulsar todo aquello que lleva contenido.

4. Realiza ejercicios.

Los ejercicios son importantes para la salud y leo es un signo que tiene la sangre hirviendo. Es por esa razón que debes de mantener un buen flujo sangíneo y lo puedes hacer realizando actividades como el cardio.

5. Expresa amor.

Pasa mas tiempo con las personas más cercanas que tienes, eso incluye a familiares y amistades, esto ayudará a que por dentro te sientas muy bien.

5. Trabaja en tus errores.

Es probable que esto lo hayas leído o escuchado muchas veces pero la luna llena en Leo es una temporada especial para hacerlo y tomar decisiones. No la desperdicies y a mejorar todo aquello que se convierte en una piedra en el camino que recorres.

6. Planifica reuniones o citas.

Durante la luna llena de Leo todo lo que planifiques tendrá mayor posibilidad de éxito, aunque recuerda que todo está en ti, en el poder de volunta y decisión que menejes al momento de iniciar cada proyecto. Si realizas planes hoy, estos saldrán más que bien y te darán una sonrisa cuando se realicen.

7. Siéntete hermoso/hermosa.

Leo es un signo que se caracteriza por su seguridad y por atraer las miradas. Su belleza y presencia impacta en cada lugar que vaya, y esto es algo que tú debes adoptar sin necesidad de ser Leo. La seguridad es algo que necesitas este mes para que así te acompañe durante todo el año. Utiliza la prenda y accesorio que te haga sentir más guapo/guapa.

DATO DE RITUAL: Si tienes ciertas inseguridades un tip básico es hacer una lista de aquello que te acompleja (sé sincero/sincera) y una vez que hayas escrito todo. Lee en voz alta la lista y agrega al final “Todo esto ya no me define, las libero y me curo”. Puedes quemar el papel sobre un recipiente (cerámico, acero) con agua fria y luego expulsar el agua con ceniza en la calle.

