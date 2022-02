Cuándo juegan Real Madrid vs PSG EN VIVO: duelo de ida por octavos de Champions League 2022

Real Madrid y PSG tendrán un disputado choque digno del nivel de la Champions League.

El Real Madrid y el PSG se medirán en un impresionante duelo que se disputará en el Estadio Parque de los Príncipes de París como parte de la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Sin duda un choque entre los dos equipos más poderosos del Viejo Continente, cuyo árbitro será el italiano Daniel Orsato.

El conjunto blanco está en busca de encaminarse en su título número 14, y de esta forma alargar la hegemonía que lleva en Europa con el resto de los equipos. En la fase de grupos consiguió 15 puntos de 18 posibles y pasó a la siguiente ronda como primero del grupo D tras ganar casi todos los partidos a excepción del primero ante el Sheriff de Gustavo Dulanto en el mismo Santiago Bernabéu.

En cuanto a su rendimiento en LaLiga española, no viene bien y eso quizás podría ser un factor que condicione su accionar en el duelo ante los franceses. De los últimos cinco partidos ligueros, solo ha podido ganar en 2 ocasiones, mismos números en empates. Una derrota es el otro resultado obtenido. Por lo tanto, su actualidad no es la mejor y deberá apelar a la aparición de sus principales figuras para brillar .

Justamente, jugadores como Toni Kroos, Luka Modric, además de la zaga central comandada por Éder Militao y David Alaba no han ofrecido sus mejores prestaciones en los últimos partidos . Además, está la duda de la presencia de su goleador Karim Benzema, quien ha tenido algunos problemas físicos que le impidieron a Carlo Ancelotti contar con sus servicios y ha optado por variar la ofensiva. Otro de los jugadores emblema es el brasileño Vinicius Jr., pero desde que jugó en la pasada fecha doble de las Eliminatorias con su selección, no ha vuelto a ser el mismo. Sin embargo, al referirnos al Real Madrid, es conocido su potencial y transformación cuando juega en la Champions League.

Convocados del Real Madrid para jugar ante el PSG.

En tanto, los parisinos accedieron a los octavos de final luego de sumar 11 puntos y culminar segundo detrás del Manchester City, que sumó apenas un punto más. En total ganó 3 partidos, empató 2 y perdió 1. De igual forma salió airoso del grupo A que también lo conformaron el Leipzig de Alemania y el Brujas de Bélgica. Definitivamente, irán por el primer título de la Champions en su historia.

El presente inmediato de los dirigidos por Mauricio Pochettino indica que ha sacado 4 triunfos y 1 empate de sus últimos cinco partidos en la Ligue 1 de Francia. Son los líderes con 59 puntos, 16 puntos más que el segundo, el Olympique de Marsella. No obstante, la principal deuda de los franceses es que, pese a los resultados, no ha logrado tener un once titular fijo y su juego no convence a los aficionados. Inclusive ha sonado el nombre de Zinedine Zidane, curiosamente exentrenador blanco, para tomar la posta en las próximas semanas o a fin de temporada. Asimismo, la gran contratación de su historia como Lionel Messi, no ha logrado exhibir su máximo potencial, pero es un jugador que puede desequilibrar y decidir el partido en cualquier momento.

CASO MBAPPÉ

Uno de los nombres que estará en la mira en este crucial duelo será Kylian Mbappé. Esto debido a que el atacante ha sonado mucho para reforzar a los ‘merengues’ para la próxima campaña. A inicios de la presente temporada también se habló de la posibilidad de que hubiera salido, pues los españoles habrían estado dispuestos a pagar más de 150 millones de euros por el jugador, pero el PSG habría rechazado esta propuesta, pues desea renovar el contrato del futbolista que vences a final de la vigente temporada. El hecho de que el partido sea entre su actual equipo y su posible futuro equipo invita a pensar que todas las miradas estarán sobre su desempeño.

Karim Benzema y Kylian Mbappé son grandes amigos en la selección de Francia y podrían juntarse en el Real Madrid en la 2022/2023. | Foto: AFP

ERROR EN SORTEO 2021

Una vez culminada la fase de grupos, para cada una de las etapas finales de la Champions League suelen haber sorteos para definir los emparejamientos. En ese sentido, en un principio el rival del Real Madrid era el Benfica de Portugal, y en el caso del PSG era el Manchester United . Sin embargo y para sorpresa de muchos, hubo un error técnico que determinó que el sorteo se volviera a realizar. En él dio como resultado el enfrentamiento entre el elenco español y el francés que sin duda será electrizante y captará la mirada de todos los hinchas en el mundo.

REAL MADRID VS. PSG: POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Marco Asensio, Vinicius Jr. y Karim Benzema. DT: Carlo Ancelotti

PSG: Gianluigi Donnarumma; Hakimi Achraf, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Marco Verratti, Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum; Ángel Di María, Lionel Messi y Kylian Mbappé. DT: Mauricio Pochettino

ÚLTIMOS RESULTADOS REAL MADRID VS. PSG

Real Madrid 2-2 PSG (fecha 5 - fase de grupos de Champions 2019/2020)

Real Madrid 0-3 PSG (fecha 1 - fase de grupos de Champions 2019/2020)

Real Madrid 2-1 PSG (vuelta - octavos de final de Champions 2017/2018)

Real Madrid 3-1 PSG (ida - octavos de final de Champions 2017/2018)

Real Madrid 0-0 PSG (fecha 4 - fase de grupos de Champions 2015/2016)

Real Madrid 0-0 PSG (fecha 3 - fase de grupos de Champions 2015/2016)

Casemiro disputando un balón con Kylian Mbappé en un duelo por Champions del 2019. | Foto: EFE

HORARIOS PARA VER EL REAL MADRID VS. PSG EN LATINOAMÉRICA

- Perú: 3:00 p.m.

- México: 2:00 p.m.

- Ecuador: 3:00 p.m.

- Colombia: 3:00 p.m.

- Bolivia: 4:00 p.m.

- Venezuela: 4:00 p.m.

- Paraguay: 5:00 p.m.

- Argentina: 5:00 p.m.

- Uruguay: 5:00 p.m.

- Brasil: 5:00 p.m.

- Chile: 5:00 p.m.

CANALES PARA VER EL REAL MADRID VS. PSG EN VIVO

- Perú: ESPN, Star+

- México: TNT Sports, HBO Max

- Ecuador: ESPN Colombia, Star+

- Colombia: ESPN Colombia, Star+

- Bolivia: ESPN Perú, Star+

- Venezuela: ESPN Colombia, Star+

- Argentina: Fox Sports, Star+

- Uruguay: ESPN Perú, Star+

- Chile: ESPN Chile, Star+

- Costa Rica: ESPN Norte, Star+

- República Dominicana: ESPN Norte, Star+

- El Salvador: ESPN Norte, Star+

- Guatemala: ESPN Norte, Star+

- Honduras: ESPN Norte, Star+

- Nicaragua: ESPN Norte, Star+

- Panamá: ESPN Norte, Star+, Flow Sports

- Estados Unidos: Univision NOW, TUDN, Paramount+

- Internacional: UEFA.tv

