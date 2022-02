San Valentín 2022: regalos de última hora para ella, él y todas las parejas. (Foto:Captura)

La gran mayoría de personas esperan con ansias el día del amor, es decir el día de San Valentín que se da todos los días 14 de febrero y si aún no has encontrado el regalo ideal, no te preocupes porque aquí te mostramos más de cinco opciones.

Primero que nada, si piensas que por el hecho de que sean regalos de última hora se verán menos valiosos, esto no es así. De hecho la lista que te mostraremos tiene regalos que se ven como si hubieran sido pensados y hasta planificados.

Recuerda que cada persona es especial y puede que algunas deseen algo específico, pero nadie se podrá resistir a lo que te mostraremos.

En el caso de los regalos que te mostraremos, todos pueden ser útiles tanto para hombres y mujeres.

1. Joyas.

Las joyas de plata y oro son las preferidas, eso sí a veces cada mujer tiene su preferencia, pero ¿quién se podría resistir a una joya? Si están fuera de tu presupuesto puedes optar por aquellas que son de acero quirúrgico bañadas en oro o plata. Pueden ser anillos, collar, o pulseras, de preferencia que esta tenga un dije romántico, como un corazón un infinito, la inicial de la persona o cosas que tengan un significado. En el caso de los hombres se pueden utilizar esclavas o puñeras.

2. Conjunto de pijama.

Algo que toda persona necesita es la pijama, y esto puede aplicar para todos. Una pijama de satín sería la ideal, debido a su textura que se adapta tanto a verano como al invierno. De hecho, existen pijamas para parejas con ciertas temáticas.

3. Videolibro.

Puedes utilizar videolibros en línea, algunos tienen un costo y aquí podrás armar video que se mostrará como un libro en el que podrás ver el camino de la relación, es decir desde el inicio hasta ahora.

4. Galletas, postres y dulces.

El Día de San Valentín no estaría completo sin la presencia de los postres, y en la actualidad muchas empresas a través de redes sociales ofrecen galletas, postres, y barras de postres, los que se convierten en el regalo perfecto. Se incluyen galletas recortadas cubiertas de crema de mantequilla, gomitas espolvoreadas con azúcar, cerezas con chocolate con leche y más. Inclusive hay presentaciones sobre una tabla de bambú reutilizable junto con una hoja de instrucciones para una fácil instalación. Esa tabla será útil para diversas ocasiones.

5. Regalos de desayuno para San Valentín.

¿Te imaginas despertar con una mesa con tu desayuo listo? Es un presente muy lindo que sin duda estremecerá el corazón de tu pareja. Este presente puede darse a todas las parejas.

6. Productos para el rostro.

Pueden comprar una guasha, jabones especiales para el rostro, mascarillas para el rostro y más. De hecho este regalo es perfecto para todas las personas y les motivará a cuidar su rostro y piel. A ello puedes añadirle jabones relajantes de cuerpo.

7. Masajeadores de cuerpo.

Los masajeadores de cuerpo y rostro son algo que a todos nos puede servir. ¿Quién no ha necesitado un masaje? Y más aún en esta época donde todas las personas trabajan frente a la computadora, que de cierta forma aumenta el estrés. Este regalo es pefecto para todos.

8. Juguetes eróticos.

Los juguetes eróticos son un buen regalo para Navidad, pueden ir desde dados de fantasía, juegos de mesa de fantasía, esposas a más. Esto definitivamente podrá encender la llama del amor y generar más confianza en la pareja. Recuerda que lo que compres debe ser pensado en ambos.

9. Entradas para un concierto.

Este año muchos artistas reconocidos han anunciado giras a nivel mundial. Artistas de la talla de Bad Bunny, Rauw Alejandro, entre otros vendrán a Perú y sorprender a tu pareja con esto será uno de los detalles más sorprendentes de esta fecha.

