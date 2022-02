San Valentín 2022: las canciones que puedes dedicar este 14 de febrero. (Foto: Captura)

El día del amor llegó y las parejas lo celebrarán de diferentes maneras y nada mejor que una buena música de fondo. El ritmo definitivamente debe ser aquel que los traslade a momentos románticos y llenos de amor. Es por eso que aquí te mostraremos las mejores canciones canciones de amor para dedicarle a tu pareja este día de San Valentín.

Son muchas las canciones de amor que hay y están en diferentes idiomas. Eso sí, si eliges una que esté en otro idioma distinto al español sería excelente que sepas el significado de la letra o en todo caso que imprimas la letra, la decores y al momento de dedicarla se la des a tu pareja, así esta persona puede comprender al 100% el significado de la canción.

Aparte de mostrarte aquellas que están en el top hoy en día, también te mostraremos aquellas que no pasan, ni pasarán de moda.

Sin más vueltas, a continuación te mostramos las mejores canciones para dedicar en San Valentín.

1. Antología - Shakira.

“Para amarte, necesito una razón. Y es difícil creer que no exista una más que este amor...”, esta es una estrofa de la canción de la colombiana Shakira, y habla de cómo es que alguien se enamora de una persona y todo aquello que nunca pensó hacer pero que ahora lo hace por amor.

2. Tutu - Camilo y Pedro Capó.

“Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía (uoh-oh, uoh). Solo sé que tu vida yo la quiero en la mía...”, la letra habla de cómo es que el ser amado ha logrado tener un gran espacio en nuestros corazones al punto de que todas las formas y maneras apuntan a quererlo. Es decir, a cada momento recordamos cuánto lo queremos.

3. Mi persona favorita - Alejandro Snaz y Camila Cabello.

Esta canción es muy camaleónica, ya que puedes dedicarla a más de una persona. Al ser amado, a los padres o a cualquier persona que consideres especial este día de San Valentín.

4. Aprender a quererte - Morat.

“Para aprender a quererte voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte...”, la letra habla sobre el interés de una persona hacia la otra por conocerla y aprender a quererla.

5. Favorito - Camilo.

Camilo sin duda tiene una playlist con varias canciones perfectas para este San Valentín y una de ellas es Favorito, en la cual sale su esposa Evaluna. “Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita porque tú eres lo que yo necesito porque yo soy lo que tú necesitas...”, es parte de la letra de esta canción dedicada al amor.

6. Todo cambió - Camila.

La banda mexicana de nombre Camila ha sido una de las más románticas de la historia y esta canción es perfecta para el día del amor o inclusive para aniversarios. “Todo cambió cuando te vi, de blanco y negro a color, me convertí. Y fue tan fácil, quererte tanto, algo que no imaginaba...”, es parte de la letra de Todo cambió.

7. Pareja del año - Sebastián Yatra y Mike Towers.

Esta es una canción romántica con un toque urbano y habla de cómo es que extraña a una mujer y que si estuviesen juntos serían sin duda la pareja del año.

8. Mon Amour - Aitana y Zzoilo.

“Son las seis de la mañana y me da igual voy a salir a la calle voy a ponerme a gritar voy a gritar que te quiero que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto”.

9. Solo si es Contigo - Bombai y Bebé.

“Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz”. Esta es una parte de la letra y habla de cómo una persona cuando está enamorada desea hacer y ser feliz compartiendo tiempo con su ser amado.

10. Te vi venir - Sin Bandera.

Esta canción es casi un clásico del amor y San Valentín es una gran fecha para dedicarla. Te compartimos parte de la letra de esta hermosa canción. “Es poco lo que te conozcoY ya pongo todo el juego a tu favorNo tengo miedo de apostartePerderte sí me da pavor...”

A continuación te dejamos las canciones llenas de amor en otros idiomas.

- My Universe - Coldplay y BTS

- Nothing else matters - Metallica.

- Can´t help falling in love - Elvis Presley.

- Love of my life - Queen.

- REM - Ariana Grande.

- Perfect - Ed Sheeran.

