Pedro Castillo en San Valentín: “Recurrir al amor, amistades y consejos de la familia es vital”. (Foto:Captura)

El día de San Valentín es una fecha muy especial para un gran grupo de personas y el presidente de Perú, Pedro Castillo no es la excepción, ya que a tempranas horas de la mañana de hoy decidió pronunciarse sobre esta fecha a través de su cuenta oficial en Twitter.

El mensaje de Castillo ha sido publicado en medio de cuestionamientos a su nuevo gabinete ministerial, en específico al nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, quien antes de llegar al cargo promocionaba un “producto milagroso” para curar enfermedades ligadas al metabolismo humano.

“El Cluster X2 es agua arracimada. Nosotros echamos una tapita en un tipo de agua, ya sea San Carlos o San Mateo. El agua arracimada viene a ser una estructura mucho más ordenada, como un racimo de uvas, es como un hexágono donde están en filita las moléculas de agua”, se oye decir al actual ministro de Salud en un video.

El costo de dicho producto se encontró en una ecommerce al precio de 300 soles y la cantidad es de 180 ml. Tanto Digesa como otras instituciones indicaron que el producto no es más que una bebida para diluir en otra cantidad de agua, tal como sucedería con un refresco.

PEDRO CASTILLO POR SAN VALENTÍN

Esta mañana el presidente no dudó en aprovechar este día para enviar un mensaje fraterno a su familia al amor y las grandes amistades.

“Recurrir al amor y consejos de la familia es vital en nuestras vidas. También de las grandes amistades que nos muestran su incondicional apoyo. En este Día de la Amistad, hagamos que el compañerismo, lealtad, empatía y unión, sean la motivación para sacar adelante al país.” se lee en el tweet de Castillo.

La frase está acompañada de una tierna imagen donde él abraza a su menor hija y al costado de la niña se encuentra su esposa y otras personas más, todos sentados en sillas rojas.

La publicación fue hecha a las 8:46 a.m. y los usuarios de la famosa red social no dudaron en pronunciarse y responderle al mandatario. Muchos comentarios compartieron su mensaje, mientras que otros le recordaron la actual crisis política que atraviesa el país. A ello, le sumaron la última encuesta de Ipsos en la que según indica dicha encuestadora el 56% de los peruanos quiere que Pedro Castillo de un paso al costado.

Tweet de Pedro Castillo por San Valentín. (Foto:Captura)

Un grupo le recordó su gran compañerismo con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien lo acompañó en su campaña y que además es condenado por corrupción.

ENCUESTA DE IPSOS

La encuestadora ha realizado diversas investigaciones y una de las últimas han sido dirigidas a la Presidencia del Perú y al Congreso de la República.

En el caso de la encuesta hacia el presidente, la pregunta que hicieron fue ¿Cree que el presidente debería renunciar o gobernar hasta el 2026?, la respuesta de que sí debe renunciar fue de un 56%, debe gobernar hasta el 2026 fue de un 42% y no sabe no precisa un 2%.

Respecto a la gestión de la presidenta del Congreso, al ser consultados sobre si aprueban o no el desempeño de Maria del Carmen Alva, los peruanos respondieron lo siguiente: 62% desaprueba su gestión, 21% aprueba y 17% no sabe no precisa.

