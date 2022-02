Jean Pierre Archimbaud reveló sobre el altercado con Alejandro Hohberg en Sporting Cristal vs. Melgar

Jean Pierre Archimbaud afronta su novena temporada en el fútbol profesional.

El duelo entre Sporting Cristal y Melgar de Arequipa que se disputó el pasado domingo 13 de febrero tuvo todos los condimentos de uno de alto calibre. Hubo 4 goles, grandes jugadas, faltas y también dejó un altercado como el que vivieron Jean Pierre Archimbaud y Alejandro Hohberg. Justamente el volante del conjunto arequipeño se pronunció sobre esta acción, reclamando lo injusta que fue el hecho de ver la tarjeta roja.

“Es increíble. Me expulsa Michael porque le mento la madre (a Hohberg) por no botar la pelota para el ‘fair play’. ¿Cómo quiere que le hable? Que le diga “hermanito lindo, sácala, por favor. Es ‘fair play’”. No le voy a hablar así”, indicó el jugador para el programa deportivo ‘Fútbol en América’.

En eso, detalló cómo sucedió la jugada para que el árbitro de la contienda, Michael Espinoza, termine expulsando a los dos jugadores mencionados. “ Él me agrede, me mete un cabezazo. Obviamente, yo me tiro al piso porque él me agrede. Yo en ningún momento le hago nada. Sí lo insulto, le mento la madre, para que la bote al ‘fair play’. Porque Cáceda la bota al lateral, porque estaba golpeado de un jugada de antes con Percy Liza. La bota al lateral. Saca Pacheco, me parece, y Hohberg quiere meterse con todo al área. Y como no le sale, yo voy, lo encaro junto a Bernardo Cuesta, preguntándole por qué hace eso. Obviamente, hablándole con palabras fuertes y Michael dice que yo lo provoco. Entonces, ¿cómo tengo que hablarle? ¿Cómo tengo que decirle a alguien que está haciendo algo injusto dentro del campo de juego? , añadió.

Por último, se refirió al accionar del juez de este encuentro, poniéndose en su lugar por el complicado trabajo que realizan, pero también que deben ser más cuidadosos porque terminan influyendo en el resultado con los errores que puedan cometer. “ Son seres humanos, pero perjudican, perjudican mi trabajo, la posibilidad de seguir jugando y más aún estos partidos que los ven todos”, finalizó.

La acción se dio en un momento cuando el partido se encontraba en su momento más candente. No faltaba mucho tiempo para que termine, ya que el reloj marcaba poco más del minuto 90. Cristal se fue con todo a buscar la victoria, mientras que los ‘rojinegros’ aguantaron todo lo que pudieron. Sin embargo, ninguna jugada que creaban los ‘bajopontinos’ terminaba con éxito y los minutos se volvían más pesados para ir en busca de su máximo objetivo. La desesperación se apoderó de los jugadores que veían cómo se les escapaba el segundo partido tras la complicada derrota que sufrieron en la fecha 1 ante Sport Huancayo en condición de visita. Por tal motivo, y ante sus hinchas en el Estadio Alberto Gallardo, tenían la obligación de volver al triunfo, lo cual provocó que sus futbolistas terminen perdiendo los papeles como le sucedió a Alejandro Hohberg.

Alejandro Hohberg no pudo cambiarle la cara a Sporting Cristal en el empate ante Melgar. | Foto: Pedro Monteverde

DESEMPEÑO DE ARCHIMBAUD Y HOHBERG

De hecho, el ‘10′ de los ‘rimenses’ había ingreso al mismo tiempo que Archimbaud, por lo que tenían que buscar cambiar la cara de sus equipos para mejorar los rendimientos que hasta ese momento estaba ofreciendo cada equipo. De acuerdo con el portal estadístico SofaScore, el mediocampista del elenco provinciano tuvo cierta relevancia en el juego. Realizó 9 pases, de los cuales 7 terminaron con éxito, llegando así a sumar un 78% de acierto en este apartado. Lanzó 2 balones largos, de los cuales 1 llegó a un compañero y ganó el único duelo aéreo que sostuvo. En tanto, el menudo atacante no ingresó de la mejor manera: su precisión en el pase fue del 33%, con 2 de 6 pases acertados. No ganó en ningún regate ni tampoco en los duelos aéreos ni en campo. Sí se destaca que dio 2 pases claves.

PRÓXIMOS PARTIDOS

Con estas expulsiones, tanto Sporting Cristal como Melgar pierden, pues se trata de dos jugadores esenciales en el esquema de sus respectivos entrenadores. Por lo pronto, Archimbaud se perderá el próximo encuentro de su equipo ante Sport Huancayo de visita, mientras que Hohberg hará lo mismo de local ante UTC.

