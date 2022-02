San Valentín 2022: 10 acciones positivas para cuidar y fortalecer la relación con tu pareja. (Foto:Captura)

Nos encontramos en el mes del amor más conocido como San Valentín y muchas parejas buscan sorprender a sus compañeros de vida, pero ¿qué mejor sorpresa que demostrar y utilizar aquellos detalles que terminan fortaleciendo tu relación?

De hecho, la mayor parte de nuestras vidas terminamos dejando de lado lo esencial de una relación hasta el punto de volverlo invisible, en este San Valentín renueva esas acciones y durante este día lleno de amor haz votos contigo y con tu pareja para llevar la relación a otro nivel.

ACCIONES QUE FORTALECEN LA RELACIÓN

A continuación, te mostramos las 10 acciones positivas que fortalecerán tu relación amorosa.

1. Nunca olvide hacer cumplidos:

Un cumplido genuino puede iluminar el día de cualquier persona. Hacer un cumplido de cierta forma demuestra que valoras y aprecias al ser amado.

2. Respeta las opiniones distintas:

El respeto es un aspecto fundamental en una relación. Si respetas a tu pareja, él/ella se sentirá cómodo contigo y se sentirá libre de ser él/ella mismo. Cuando no hay respeto hasta en la más mínima acción, como un comentario o punto de vista, la persona sentirá que no es libre contigo y eso conllevará a que la relación no dure mucho tiempo.

3. Acepta un no como respuesta:

Si la pareja no quiere realizar algo, se debe respetar su decisión. Forzar decisiones de tu pareja es una señal de inmadurez y falta de respeto.

4. Cómprale algún aperitivo que le guste:

El amor está en las acciones y en los pequeños detalles. Aunque no parezca, las sorpresas animan y avivan los sentimientos en una relación más que cualquier otra cosa en el mundo y qué mejor que algo de comer. Hazlo con algo que le guste mucho y tendrás el placer de ver su feliz reacción.

5. Trabajar para resolver conflictos:

Es muy común tener peleas en una relación porque no somos perfectos, pero es la forma en cómo se resuelve el conflicto o la sola intención de resolver sus diferencias es algo que podría hacer que el ser amado se sienta especial y afortunado (a).

6. Designe tiempo solo para ellos:

Algunas personas hacen que su pareja se sienta especial al esperarlos. Y sí, esperar a que vuelva de la oficina, de casa de un amigo, de una entrevista, hace que la pareja se sienta importante y valorado (a). Sacar un tiempo exclusivo para tu pareja hace que se sienta muy especial.

7. Establezca límites:

Los límites son perfectos para todo porque al establecerlos, le da la oportunidad a su pareja de tener su propia vida y la libertad de elegir.

8. Sea honesto:

La honestidad es parte fundamental de una relación, sin ella la relación siempre será débil. Ser honesto con tu pareja es una forma de decirle que se puede confiar en ti.

9. Dale un abrazo:

Abrazar a tu pareja no solo es importante para la intimidad física sino también para la intimidad emocional. Dale un abrazo para demostrarle que te importa y que quieres que esté más cerca de ti.

10. Pregunta sobre su día:

Después de un largo día, preguntarle a tu pareja sobre su día muestra cuánto te preocupas por él/ella. Si tu día no ha sido el mejor es entendible, pero recuerda que en la medida de lo posible es ideal separar lo laboral de lo personal . Una pequeña pregunta, un gesto o un acto simple, puede ser de gran ayuda para establecer los cimientos correctos de una relación.

