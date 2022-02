Asociación Motociclistas Unidos del Perú le responde a Aníbal Torres por proyecto de ley

Durante una entrevista, la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, se pronunciaron al conocer que el Gobierno intenta prohibir que dos personas circulen en moto. Su representante Fabián Arévalo, rechazó este proyecto de ley presentado por Aníbal Torres.

Según expresó el representante del gremio, considera que la iniciativa carece de sustento para disminuir la delincuencia en el país.

“Lo que están haciendo es una medida populista. No hay un pensamiento crítico, estudio, ni técnica para poder controlar la delincuencia, simplemente dice: no puede ir más de una persona en moto. Es lo más fácil. ¿Qué culpa tiene el motociclista? Hay gente que transporta a su familia. Además, la moto sirve para recreación, deporte y muchas cosas y no solo para la delincuencia”, declaró en nuestro medio.

“No podemos meter a todos en un mismo saco cuando la verdad es que el Gobierno no tiene la suficiente capacidad para poder controlar al delincuente que va en la moto”, agregó.

Según sustenta Arévalo, que dos personas no puedan circular en el vehículo menor, no acredita que la delincuencia disminuya, ya que se ha demostrado que los delincuentes usan diversas técnicas para delinquir.

“El delincuente roba la moto para después cometer la fechoría. Las motos han sido el vehículo más robado el año pasado. Entonces, nosotros somos los afectados y encima nos quieren prohibir. No basta con subir el SOAT, sino que ahora nos quieren prohibir que vayamos dos personas en moto”, cuestionó.

Por otro lado, el secretario de la asociación calificó de “improvisado” al actual presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ya que no se ha pensado en los ciudadanos de la selva que utilizan la moto como medio transporte. Como se sabe, fue el titular de la PCM, quien anunció dicha propuesta legislativa.

Aníbal Torres en contra de que dos personas estén abordo de una moto lineal.

“El proyecto de ley es a nivel nacional. ¿Cómo vamos a hacer en la selva que allí se transporta en moto? El premier no ha pensado eso porque es otro improvisado. Lamentablemente, tenemos cuatro premieres en siete meses. Le pagamos más de 30 mil soles para que diga lo primero que se le viene la cabeza. Eso no está bien”, detalló.

Antes de culminar, los integrantes de esta asociación, se mostraron abiertos al dialogo y no dudaron en ser parte de las iniciativas y expresar sus ideas frente a cómo pueden combatir la delincuencia.

“En ningún momento nos hemos sentado para poder conversar y consultarles por qué están haciendo este tipo de propuesta que verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza. Nunca hemos tenido ese contacto. Pero si nos invitan a dialogar, podríamos conversar en cualquier momento y sentarnos en una reunión para que nos puedan escuchar”, manifestó.

“Un delincuente no va a una tienda de armas, compra su arma, la registra en Sucamec y asalta. No pasa. Lo mismo sucede con la moto. Tampoco va a comprar su moto, la registra en Sunarp y asalta”, añadió.

Antes de culminar, el representante de esta asociación hizo una comparación sobre el caso de Colombia que prohibieron que dos personas vayan en moto lineal, pero no se obtuvo los resultados que esperaban.

“No sé si en Perú baje por arte de magia. Si tú repites el mismo ensayo, vas a tener el mismo error”, puntualizó en Exitosa.

¿QUÉ DIJO ANIBAL TORRES SOBRE EL PROYECTO DE LEY?

Durante su primera conferencia como titular de la PCM, Aníbal Torres expresó que se presentará un proyecto de ley para ordenar que solo una persona pueda circular en moto lineal, ya que los casos de robo se efectúan en estos vehículos menores cuando van de 2.

“Pronto presentaremos un proyecto de ley sobre las motos lineales que no podrán transitar más de 2 personas, pues sabemos que con las motos lineales se cometían este delito de arrebato de celulares”, indicó Torres durante su primera conferencia de prensa como premier tras acuerdos asumidos en PCM.

“El proyecto de ley tiene sustento técnico y legal; además, los motociclistas podrán solicitar una autorización en la comisaría de su localidad para circular sin problemas. Se entregará en forma gratuita”, precisó la comuna.

