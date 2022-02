Santa Anita: desconocido disparó tres veces contra vivienda de extrabajador municipal

Atentado en Santa Anita. Dispararon la vivienda de un extrabajador municipal. Captura de imagen: América Noticias

Richard Cupe Navarro, dedicado a la fotografía, fue víctima de disparos a su vivienda mientras dormía. Según indicó, los proyectiles dañaron las ventanas del segundo piso del inmueble donde estaba la sala y la habitación de sus padres. Todo ocurrió en la calle Enrique Chocano, en el distrito de Santa Anita, en un nuevo de inseguridad en la capital peruana.

Según pudo conocer América Noticias, Richard junto a sus padres y su hermano, no resultaron heridos tras el ataque. Comentó que él estaba atento durante la madrugada hasta que decidió descansar, cuando escuchó disparos en el segundo piso.

“Se me dio por irme a dormir como a la 1:50 a.m. y a las 2 de la mañana suena [los disparos]. Lo han podido hacer cuando estaban las luces prendidas, pero lo han hecho de noche. Me han querido meter miedo. Ahí están mis padres y eso es un atentado contra la vida y yo iré hasta las últimas consecuencias para ver quién ha sido”, indicó al medio.

Por otro lado, un vecino de la calle Enrique Chocano declaró que vio a un hombre de contextura delgada y vestido de color negro. Esa persona fue quien realizó los disparos a la vivienda de Richard durante la madrugada. Además, la persona que cuenta esto —y mantiene su identidad en reserva— salió corriendo del lugar. Por otro lado, Cupe Navarro tiene sospechas de lo ocurrido.

Resulta que él indicó un dato relevante al medio: la mañana del martes último un hombre fue a buscarlo a su casa con una actitud que generó sospechas a Richard . “‘Estoy buscando a Ricardo Supe, pero no eres tú. Tenía más pelo. Creo que vive más allá', me dijo. Y se fue”, narró al matinal. En esa línea, él sospecha de quienes estarían detrás de atacar su vivienda y la integridad suya como la de su familia.

Richard Cupo Navarro espera que la Policía logre recopilar la información con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al autor de los disparos en la madrugada de este miércoles.

“He trabajado en la Municipalidad de San Luis, en el área de Imagen como fotógrafo. En ese tiempo creé una página San Luis al día. La actual gestión piensa que estoy manejando esa página ¿por qué? Porque sacan cada cosa, cada rato. Entonces, ellos piensan que yo lo manejo. Yo no manejo esa página”, afirmó.

Dispararon contra vivienda de un extrabajador municipal en Santa Anita. Él agraviado sospecha de quienes podrían ser los autores del crimen debido a que trabajaba en la municipalidad de San Luis. Video: América Noticias.

La “Banda del Chino” de América Televisión entrevistó a Mónica Aguilar, quien es la alarma humana de Santa Anita.

“Doy de mí, lo que puedo, en mis nervios nació y cuando tenga que hacerlo lo voy a usar”, manifestó Mónica Aguilar a la “Banda del Chino”.

Poseedora de una aguda voz, la mujer que se convirtió en viral, y ahora es conocida como la alarma humana, quien confesó en “La Banda del Chino”, que es gritona por naturaleza. Entonces, como es nerviosa y no hay alarmas, empezó a hacerlo.

