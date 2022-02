San Miguel: Roban ambulancia que llegaba de Tarapoto que contaba con implementos nuevos de salud

Foto: RPP

Esta madrugada, una ambulancia se encontraba viniendo desde Tarapoto y mientras estaba entre el cruce de las calles Pedro Benvenuto con Perez Liendo, en el distrito limeño de San Miguel, unos delincuentes robaron todo lo que tenía dentro.

El vehículo pertenece a la Clínica San Juan y fue traído desde la ciudad de Tarapoto región San Martín, para una actualización de equipos.

Cámaras de seguridad del distrito captaron cómo los dos sujetos robaron la ambulancia que se encontraba estacionada en solo siete minutos.

Un trabajador y representante de la Clínica San Juan precisó que la ambulancia estaba equipada con un electrocardiograma, camilla y otros equipos de gran valor.

“La ambulancia se trajo a Lima desde Tarapoto, porque se le iba a hacer actualización de equipos y hoy día tenía la cita. Cuando yo salgo de mi domicilio para llevarme la unidad me percato que ya no se encontraba. Busqué en las cámaras y me doy cuenta que el robo se produjo alrededor de las 12:40 de la madrugada, donde se ve un vehículo Nissan Sentra que ronda, después se bajan dos sujetos y entran a la ambulancia y se la llevan”, dijo.

La Comisaría de San Miguel recibió la denuncia, que ya fue derivada a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional.

Asimismo, los propietarios esperan que las autoridades ubiquen con prontitud la ambulancia.

EMPRESARIO CHINO ESCAPÓ DE SECUESTRO DE FALSOS POLICÍAS

Momentos de alta tensión vivió un ciudadano de nacionalidad china de 35 años al intentar huir de sus secuestradores. Ocurrió en Carabayllo, en horas de la mañana. Las cámaras de seguridad mostraron cómo el también empresario logró escapar de una vivienda ubicada en el asentamiento humano Los Cedros. Él había sido capturado en su departamento de Miraflores hace tres días, donde le robaron 290 mil soles y 7 mil dólares que tenía en el bolsillo de su pantalón.

Aprovechó un descuido de los sujetos en el tercer piso de un inmueble para escapar. Según cuenta Latina Noticias, el hombre se lanzó a una casa contigua donde comenzó a correr y pedir ayuda en la calle. Fue en ese momento donde los secuestradores se percataron de la huida de su víctima y comenzaron a perseguirlo con un automóvil. Lo interceptaron y trataron de subirlo al vehículo. Sin embargo, no contaron con la participación de los vecinos de la zona y la resistencia del empresario.

Ante la acumulación de personas, los hampones no tuvieron elección y decidieron marcharse con el auto. Minutos después, el ciudadano fue auxiliado por los residentes de la urbanización. Con la llegada de los serenos y los policías, fue trasladado a la comisaría de Santa Isabel para ser enviado a la sede de la División de Secuestros de la PNP. “Lo han querido volver a subir a un auto. Él se ha caído y en el suelo ha estado, ahí mi hermano lo recogió”, contó una vecina.

“El empresario se dedicaba a la exportación de oro. Se encontraba enmarrocado y atado en los pies cuando estaba en el edificio capturado, que tiene a Jesús Quispicondor Villanueva como el dueño de la vivienda. La Policía sospecha que una empleada del ciudadano estaría implicada en el secuestro”

EL TRADUCTOR DE GOOGLE

Por otro lado, hay más información sobre cómo el ciudadano chino logró escapar de sus secuestradores tras permanecer tres días en desaparición. ¿Cómo los vecinos supieron que se trataba de un secuestro? Según información de La República, fue gracias al traductor de Google lo que lo ayudó a escapar. El medio cuenta que el empresario utilizó la aplicación para pedir ayuda los vecinos del asentamiento humano Los Cedros de Carabayllo.

Ello habría sido la razón por la cuál los vecinos estaban atento a las acciones del ciudadano con sus secuestradores, ya que ellos evitaron la recaptura del hombre por parte de los falsos policías. Luego, explicó con el traductor el cómo había sido secuestrado por los sujetos. Los familiares del empresario llegaron hasta el distrito de Carabayllo para acompañar a la víctima, quien tiene una herida en la cabeza.





