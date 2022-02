San Borja: joven acusado de robar en minimarket lloró, gritó y hasta se desnudó para evitar ser detenido

Joven se desnudó y gritó para evitar ser detenido en San Borja. Captura de imagen: Latina Noticias.

Inicios de febrero y ya hay hechos sorpresivos que ocurren un contexto de delincuencia en el Perú. Esta vez en el distrito de San Borja —exactamente en la cuadra 22 de la avenida Guardia Civil— donde un joven fue acusado de robar en un minimarket de la zona. Por ello, miembros municipales de la comisaría del sector, iban a proceder con la intervención.

Lo que no contaba es que el ciudadano de nombre Erick Marco Rodríguez, utilizaría todo lo que estuviera a su alcance para evitar ser detenido: lloró, gritó con fuerza e incluso se desnudó con el objetivo de distraer a los trabajadores municipales en detenerlo.

El hecho fue difundido por el medio Latina Noticias, quienes mostraron las imágenes del momento de la intervención. Por otro lado, los testigos manifestaron que el hombre se llevó productos y materiales del minimarket lo que conllevó a su captura por parte de los serenos.

Fue ahí cuando Erick intentó con llantos y gritos evitar su detención a pesar que los testigos confirmaron que era él quien se robó los productos. La desesperación llevó a que él por voluntad propia se baje los pantalones y transitar desnudos por unos minutos. Esto ocurría ante el asombro de los serenos quienes buscaban calmar para continuar con la intervención de forma pacífica.

No fueron los únicos métodos, ya que Erick intentó cruzar la vía pública sin respetar las señales de tránsito sin importarle como iba vestido. También empezó a toser para evitar que los serenos se acerquen, quiso hacerlos creer que estaba enfermo por los síntomas del COVID-19.

Sin embargo, fue en vano sus intentos de huir ya que llegó personal policial para realizar la intervención y llevarlo a la comisaría de la jurisdicción. Aun así, seguía mostrando resistencia a pesar de las acusaciones en su contra declaradas por testigos que estuvieron el minimarket.

OTROS INCIDENTES EN SAN BORJA

El mes pasado, ocurrió un incidente en el mencionado distrito. Jóvenes rechazaron que personas de otros distritos se hagan pruebas de descarte COVID-19. “Si te sobran pruebas, por humanidad, puedes ayudar a alguien de Surquillo, pero si no, dale prioridad a los san borjinos”, dijo un joven del distrito de San Borja a la operadora del Ministerio de Salud (Minsa), a quien aparentemente se le acabó las pruebas antígenas en un video que se viralizó en Twitter.

Recordar que la prueba gratuita de descarte COVID-19 es ofrecida por el Estado, es gratuita y es un bien público para todos los ciudadanos peruanos . En las imágenes hay tres personas que reclamaron por las pruebas antígenas gratuitas en San Borja. “Si te sobran pruebas, a buena hora”, expresó otro joven que no apareció en el video, pero se le escuchó la voz.

“Si hay un casi crítico, está bien, pero no llamas a toda la población para que venga. Si la persona está mal y hay que sacarse la prueba por un caso de humanidad se hace, pero no se da una convocatoria masiva”, mencionó otro san borjino, que se molestó porque las pruebas son antígenas y no moleculares.

“Si tienes 10 mil pruebas y las vas a usar, está bien, pero solo hay 160 pruebas. Ni siquiera son moleculares, son pruebas antígenas, o sea, nos mintieron, nos mintieron rotudamente en la cara”, agregó.

