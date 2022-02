Piura: cámaras de seguridad captaron el momento en donde una mujer frustró el secuestro de su nieta

Cámaras captaron cómo una mujer frustró el secuestro de su nieta de un año en Piura. La mujer terminó con moretones en sus brazos por defender a la pequeña. Video: Twitter.

Imágenes impactantes fue lo que registró una cámara de seguridad en la región Piura. En horas de la noche, una mujer se encontraba a las afueras de su vivienda con su nieta de un año de edad.

Fue en ese momento cuando aparece un sujeto que de forma violenta trata de arrebatarle a la menor que se encontraba en los brazos de la mujer. Esta señora en acto de valentía forcejea con el hampón para evitar que se lleven a la niña.

Los momentos fueron tensos al punto que ambos cayeron al piso. Gracias a eso, ella logró evitar que su nieta sea secuestrada tras la huida de los hampones. Uno forcejeó y el otro estaba de cómplice para también huyo.

“Yo estaba sentada el sábado en la noche como a las nueve y media con la bebé y viene un hombre por la parte de atrás, me tira al suelo y viene a quitarme a mi bebé. Yo me agarro con tanta fuerza y me pongo a forcejar con el hombre para que no se llevara a mi nieta”, contó la mujer a América Noticias.

Sin embargo, lo más sorpresivo es que cuando se acercaron a realizar la denuncia del intento de secuestro a la Policía, se negaron ya que no le habían robado ni su celular ni a la niña. “No te han robado nada”, le dijeron. Tras esto, ella decidió buscar las cámaras de seguridad para que le acepten la denuncia.

“El mismo sábado por la noche fui a poner la denuncia y el policía me dice que no me habían robado nada ni a la niña. Le dije ‘¿usted está esperando que se roben a mi niña para hacer la denunci a?’”, criticó.

América Noticias pudo mostrar en imágenes las heridas de la mujer tras salvar a su nieta del secuestro. Ella seguirá con el médico legista para encontrar a los delincuentes que cometieron este acto inmoral de secuestro en horas de la noche.

ESCAPÓ CON AYUDA DE VECINOS Y TRADUCTOR DE GOOGLE

Momentos de alta tensión vivió un ciudadano de nacionalidad china de 35 años al intentar huir de sus secuestradores. Ocurrió en Carabayllo, en horas de la mañana. Las cámaras de seguridad mostraron cómo el también empresario logró escapar de una vivienda ubicada en el asentamiento humano Los Cedros. Él había sido capturado en su departamento de Miraflores hace tres días, donde le robaron 290 mil soles y 7 mil dólares que tenía en el bolsillo de su pantalón.

Aprovechó un descuido de los sujetos en el tercer piso de un inmueble para escapar. Según cuenta Latina Noticias, el hombre se lanzó a una casa contigua donde comenzó a correr y pedir ayuda en la calle.

Fue en ese momento donde los secuestradores se percataron de la huida de su víctima y comenzaron a perseguirlo con un automóvil. Lo interceptaron y trataron de subirlo al vehículo. Sin embargo, no contaron con la participación de los vecinos de la zona y la resistencia del empresario.

SEGUIR LEYENDO