Chelsea vs. Al Hilal: Romelu Lukaku falló increíble ocasión de gol en semifinales del Mundial de Clubes 2021

Romelu Lukaku se ha mostrado como uno de los elementos más peligroso ante el Al Hilal de Arabia Saudita. | Captura: L'Équipe

El Chelsea de Inglaterra viene disputando un partido de ida y vuelta ante el Al Hilal de Arabia Saudita correspondiente a las semifinales del Mundial de Clubes. De hecho, las acciones se han repartido entre ambos equipos y, por ahora, no hay un claro dominador. Sin embargo, el belga Romelu Lukaku estuvo cerca de abrir el marcador de no ser porque falló una increíble ocasión de gol tras un gran pase de César Azpilicueta .

La jugada se llevó a cabo en el minuto 17 del primer tiempo. Previamente, el conjunto saudí tenía la pelota y se proponía para atacar, pero su acción no prosperó y llegó la contra de los ingleses por intermedio de Jorginho, quien con Marcos Alonso jugó por la banda izquierda, aunque esto no llegó a más por el retroceso rápido de los asiáticos. Fue ahí que se la jugada cambió de rumbo con dirección a la banda derecha, donde se encontraba César Azpilicueta. El español se proyectó por su sector viendo que Andreas Christensen le hacía una señal para darle el pase. ‘Azpi’ subió y en primera sacó el centro para Romelu Lukaku, que se anticipó a su marcador y pudo abrir el marcador pero el balón fue muy rápido y no llegó a darle.

El exatacante del Inter de Milán se ha mostrado bastante participativo en los primeros minutos que los dirigidos por Thomas Tuchel han tenido el balón, pero no han sabido generar mucho peligro en arco rival. Hakim Ziyech intentó en los primeros minutos, al igual que Thiago Silva, pero con sendos remates muy alejados para ser gol.

El atacante belga se ha mostrado bastante participativo en el ataque, aunque no pudo concretar una clara ocasión de gol. | Video: L'Équipe

PREVIA CHELSEA VS. AL HILAL

Al Hilal de Arabia Saudita y el Chelsea de Inglaterra se medirán este miércoles 09 de febrero como parte de la segunda semifinal del Mundial de Clubes. Los ‘blues’ con claros favoritos en la previa, pues llegan con lo mejor de su plantel donde destacan Romelu Lukaku, Jorginho, Mason Mount, Hakim Ziyech, entre otros ‘cracks’. Además, vienen con el cartel de vigentes campeones de la Champions League, por lo que a estas instancias llegaron de forma directa.

El conjunto inglés viene de ganar 2-1 a Plymouth Argyle por la FA Cup de Inglaterra con goles de César Azpilicueta y Marcos Alonso. El partido se fue hasta los suplementarios para llegar a este resultado. En tanto, en la Premier League se encuentran en la casilla 3 con 47 puntos, a 10 del líder Manchester City de Pep Guardiola.

Cabe resaltar, que los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel no guardan un buen recuerdo del Mundial de Clubes. De hecho, la última vez que la jugaron, llegaron a la final en 2012 pero la perdieron con el Corinthians de Brasil. El peruano Paolo Guerrero fue el autor del único tanto de ese decisivo partido que acabó con las ilusiones de los británicos por conseguir su primer título del Mundial de Clubes en su historia.

Precisamente tocando el tema de los sudamericanos, Al Hilal de Arabia Saudita cuenta con el seleccionado nacional André Carrillo, quien es una de las principales figuras del equipo. El volante marcó en la segunda ronda: golearon 6-1 a Al-Jazira, aunque no será titular ante los ingleses debido a que tuvo pocos entrenamientos tras los duelos por Eliminatorias con Perú ante Colombia y Ecuador. Sin embargo, en el transcurso del partido podría tener minutos para ser una opción de peligro para el equipo saudí.

SEGUIR LEYENDO