Ministro Chávarry aseguró que no tiene sentencias o procesos judiciales en su contra

El ministro del Interior Alfonso Chávarry fue el detonante de la salida de Mirtha Vásquez de la presidencia del Consejo de ministros, tal como lo contó ella poco después de salir del cargo. El presidente Pedro Castillo habría insistido en designar a Chávarry en su actual cartera, pero Vásquez señaló que no se convencía de la decisión por los antecedentes que el candidato supuestamente registraba. Recientemente, el propio titular del Interior descartó que es falsa la versión de que cuenta con antecedentes, sentencias o procesos judiciales.

“No tengo sentencias o antecedentes. Mis palabras pueden ser corroboradas por cualquier ciudadano en las instituciones públicas de administración de justicia”, señaló Chávarry. Según el diario El Comercio, la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) corrobora lo mencionado por ministro, ya sea en la vía policial o judicial . El jefe de la cartera del Interior agregó que es importante que la ciudadanía sepa que su nombre “no está manchado” y que ese fue el motivo por el cual decidió asumir el reto planteado por el presidente.

“Desde Mininter queremos trabajar de la mano con la Policía Nacional para reducir los índices de victimización y de percepción de inseguridad ciudadana en todo el país. Ese es nuestro compromiso con la población”, sostuvo la autoridad. Chávarry admitió que durante su tiempo de servicio a la PNP sí existieron cuestionamientos y quejas respecto de sus labores ; sin embargo, descartó haber enfrentado algún juicio o que haya sido sentenciado por abuso a la autoridad.

“Yo he intervenido, yo he denunciado, he hecho operativos, he capturado delincuentes, nunca he estado metido en esto (del narcotráfico), en el caso de abusos de autoridad sí porque el policía está sujeto a denuncias, yo he tenido quejas pero en ningún momento me han sentenciado, yo no soy manchado, no tengo sanciones”, agregó Chávarry.

TRABAJO EN MEDIO DE LA CRISIS

El ministro Chávarry señaló que seguirá ejerciendo sus labores a pesar de que se desconoce la continuidad de todos los ministros luego de que el presidente Castillo anunciara una reestructuración. El jefe del Interior ingresó a su cartera tras la designación de Héctor Valer como presidente del Consejo de ministros, cargo en el que apenas estuvo tres días.

“Con respecto a mis actividades continúo hasta que me indique que ya no debo continuar. A mí me han nombrado para este puesto y el día que me llamen, me retiro”, aseguró el ministro Chávarry, quien no detalló si acaso el presidente Castillo le ha brindado algún adelanto sobre su permanencia en el cargo.

“ Yo sigo trabajando hasta que dispongan lo conveniente, pero yo continúo con mi trabajo en la lucha contra la inseguridad. El pueblo necesita seguridad. Estamos con la Policía Nacional, no solo en Lima y Callao, estamos a nivel nacional”, señaló refiriéndose a la declaración del Estado de emergencia en aquellas dos zonas del país.

Cabe recordar que, tras el inicio del Estado de emergencia, según la Constitución Política del Perú, quedan suspendidos los derechos constitucionales. La presente medida estará vigente por 45 días contando desde el jueves 3 de febrero cuando fue oficializada a través del diario oficial El Peruano.

Durante este periodo de tiempo, la Policía Nacional del Perú (PNP) contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas para poder intervenir en las zonas donde se registra la mayor cantidad de actividad delincuencial, así como mantener en otras zonas de la capital y el principal puerto del país.

