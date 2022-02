Horóscopo semanal: Conoce cómo te irá del 6 de febrero al 12 de febrero de 2022

Ya estamos en el segundo mes del año según el calendario que rige a varios países, pero el calendario lunar, también conocido como chino, indica que recién estamos en el día 6 del año 2022. En ambos casos ya hemos pasado algunos días desde el inicio de año, así que para que continúes y conserves una buena racha te traemos el horóscopo semanal que va del 6 al 12 de febrero.

A continuación te presentamos el horóscopo para toda esta semana, según Astro All Starz.

Aries (21 de marzo–19 de abril)

El espacio social y profesional son bastante buenos este año, así que debe aprovechar al máximo la atención que se le presente. Durante el próximo mes debe actuar de acuerdo con sus valores profesionales porque es la clave del éxito. Manten una conducta diplomática pero asertiva, y concentre su energía en proyectos tangibles, estructuración y planificación a largo plazo. Tus ideas frescas te llevan a todas partes a principios de la semana, así que es hora de crear un distintivo propio. Reconozca su marca única y aprovéchela.

Tauro (20 de abril–20 de mayo)

Debes avanzar hacia un horizonte positivo porque al iniciar la semana estarás lleno de pasión pero esta alcanzará su punto máximo el día martes. Cree en lo brillante que es tu mente, no te quedes con lo tradicional. Es el momento, así que no te detengas. Refuerza el lado profesional y evita caer en malos hábitos.

Geminis (21 de mayo–21 de junio)

Fíjate en lo que surge de tus profundidades, los secretos que guardas incluso para ti mismo. Esta es una gran semana para profundizar si estás investigando. Sigue el procedimiento y escucha tu intuición mientras navegas en la profundidad de tu ser y/o investigación profesional.

Cáncer (22 de junio–22 de julio)

Esta semana se trata de los demás, ya que algún tercero te inspira con palabras profundas a tomar acción. Esta semana es el momento perfecto para una conexión profunda y significativa. Mantén el discernimiento alrededor de tus límites y toma en cuenta que la comunicación clara es vita l, mientras que el control contigo mismo es esencial. Tú eres tu prioridad, tómate atención primero y luego a los demás.

Leo (23 de julio–22 de agosto)

Si la línea entre su trabajo y su vida personal se difumina en las próximas semanas, no es tan malo. A veces, las personas que pasaríamos por alto resultan ser las que nos acompañarás después de años. Es necesaria una rutina de salud y ejercicio. Si has hecho una conexión o alguien parece interesante, siempre es el momento adecuado para expandir tus contactos y convertir a un amigo del gimnasio en un verdadero amigo, y quién sabe, tal vez más. Sorprende a todos con un movimiento estratégico en el trabajo a principios de semana si sientes la inspiración. Este no es el momento de mantener oculto tu genio.

Virgo (23 de agosto–22 de septiembre)

Al principio de la semana, busque inspiración creativa o, si tiene algo que compartir, pruébelo con una audiencia d confianza. T ermine la semana volviendo a concentrarse en sus actividades personales y no se preocupe por lo que piensen los demás. Esta semana promete un gran avance, así que dedique tiempo a trabajar en algo significativo, ya sea a nivel familiar, labora, salud, finanzas y más.

Libra (23 de septiembre–23 de octubre)

Esta es una gran semana para poner en marcha planes dentro de su hogar. Llame a un amigo creativo y no cuadriculado para poner sus ideas en práctica. Alguien cercano puede llamarte para pedirte ayuda y debes evaluarlo. Dentro de la semana, dedíquese a un autoanálisis crítico o converse con alguien mayor y que le cuente cosas sobre su vida, sin duda ayudará a que evalúe cómo está la suya.

Escorpio (24 de octubre–21 de noviembre)

Forme un equipo con un amigo cercano o un socio y haga una lluvia de ideas, ya que su contribución estimulará su mente. Busque un resultado práctico que pueda usar, en lugar de conceptos inteligentes que simplemente se ven bien en el papel. A veces solo se necesita una visión desapegada pero perspicaz. Alguien necesitará de tus consejos. Estudie, escriba o prepare ese currículum durante el fin de semana.

Sagitario (22 de noviembre–21 de diciembre)

Inicie la semana utilizando ideas que lo hagan progresar. Si otros no ven tu visión, o estás frustrado con algo, esta es una oportunidad. ¿Por qué no canalizarlo y ser el cambio? Quizás a su entorno de trabajo le vendría bien un cambio. Trabaje a la velocidad de la luz y elimine las distracciones por completo para obtener los beneficios. Tu signo puede volverse un poco loco sin variedad, así que establece una meta y una recompensa por la que valga la pena retrasar la gratificación.

Capricornio (22 de diciembre–19 de enero)

El planeta del amor y el planeta de la acción progresan uno al lado del otro en tu signo hasta el seis de marzo. Esto significa que actuar según sus deseos o actuar de acuerdo con sus valores es beneficioso. De hecho, es un momento excelente para proyectos creativos , hacer cosas bellas o liderar con gracia. Manténgase activo para desahogarse; ¡tal vez intente una clase de baile y vea cómo se compara con Ginger Rodgers y Fred Astaire! A partir del jueves, prepare su visión de rayos X para detectar una “red flag”, es decir algo que haga peligrar su estabilidad en todo aspecto. Use el fin de semana para investigar un proyecto o una dirección convincente, pero manténgalo en un nivel bajo por ahora.

Acuario (20 de enero–18 de febrero)

Tu estrella está brillando, así que mantente al día con un proyecto o una dirección que estés explorando, trabajando o ideando actualmente. Debes mantenerte enfocado y canalizar tus reflexiones y tu visión en algo tangible. Esta semana tedrá mucho tiempo para el pensamiento privado, así que sintonice sus ideas más revolucionarias y radicales. ¿Qué es lo que quieres compartir desde lo más profundo? Tus sueños pueden tener la pista.

Piscis (19 de febrero–20 de marzo)

Esta semana, hasta principios de marzo, se trata de eventos sociales y amigos. No te detengas o te perderás el ritmo. Debes ser estratégico y conservador, pero directo. Durante el fin de semana, una conversación cortés puede revelar fundamentos interesantes, así que siga el rastro e investigue. Tómate la información con seriedad y recuerda compartir tus secretos solo con personas de confianza. Sea claro acerca de sus límites y expectativas antes de hacerlo. Al final, la asertividad y tu encanto habitual te harán ganar el respeto que exiges.

