Fernando del Rincón a la espera de confirmación de Keiko Fujimori para entrevistarla

Fernando del Rincón se ha convertido en un recurrente crítico del gobierno del presidente Pedro Castillo, sobre todo luego de que este último cediera su primera entrevista a un medio internacional a CNN en español. Aquella accidentada entrevista provocó diversos titulares en todos los medios, es así que diversos usuarios desean oír al periodista formulándole preguntas a otras figuras de nuestra escena política. Un internauta utilizó su cuenta de Twitter para solicitar que del Rincón pueda entrevistar a Keiko Fujimori .

“Propongo que Keiko Fujimori, quien por alguna razón pretende enarbolar la bandera de la oposición, sea entrevista por Fernando del Rincón”, escribió en la famosa red social un usuario identificado como Renzo Cavani. La respuesta de del Rincón no se hizo esperar quien señaló “ Ya pedí la entrevista, desde mi viaje a Lima, pero hasta ahora nada se ha concretado. Sigo a la espera”, se lee en la publicación del periodista mexicano.

Durante una conversación con el diario El Comercio, del Rincón confirmó que durante los preparativos de su visita a Lima se pensó entrevistar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori ; sin embargo, la respuesta que recibió su equipo de producción fue que la excongresista y excandidata presidencial se encontraba indispuesta.

“Julián Zamora (mi productor) habló para solicitar una entrevista con Keiko Fujimori y lo que le dijeron es que ella estaba todavía de luto por la muerte de su madre. Nosotros respetamos eso y obviamente no insistimos. El papel de Keiko Fujimori sigue siendo el mismo de los últimos años, que es de oposición”, dijo del Rincón en la mencionada entrevista.

ESPERADA REAPARICIÓN

El pedido se hizo luego de que la excandidata presidencial concediera una entrevista luego de varios meses tras haber sido oficializada su derrota electoral frente a Pedro Castillo. Fujimori visitó los estudios de RPP para ser entrevistada por Fernando Carvallo a propósito de la coyuntura y el libro de memorias recientemente publicado por su padre, el exjefe de Estado, Alberto Fujimori.

“Tener cuatro gabinetes en menos de siete meses es algo inédito y es una situación muy lamentable para nuestro país [...] Creo que Guido Bellido o Héctor Valer son síntomas y la enfermedad es Pedro Castillo, porque es él quien convoca, quien invita a formar parte del Gabinete a simpatizantes del terrorismo , a guerrilleros como (Héctor) Béjar, a personas que no tienen ninguna experiencia política ni de gestión”, dijo en una entrevista a RPP.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Foto: Andina.

Al ser consultada por la medida que solucionaría la crisis política que atraviesa el país, la lidereza de Fuerza Popular señaló que esta sería que el mandatario de un paso al costado. “Creo que la solución es que el presidente Pedro Castillo deje el cargo y aquí hay varias alternativas”, señaló. Las opciones serían la renuncia del jefe de Estado, una eventual vacancia, proceso en el que aseguró que cuentan con los 24 votos de su agrupación política, y el último camino sería el de denuncias constitucionales ante el Congreso de la República, medida que está por legislarse.

“Creo que para tomar una decisión de esta naturaleza uno no tiene que ir a una votación con una calculadora, uno tiene que partir del principio que estamos convencidos que Pedro Castillo no sabe convocar personas, no se siente responsable del cargo que está o no está ejerciendo” , agregó Fujimori quien no desaprovechó en criticar la labor de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quien también es la ministra de Inclusión social.

