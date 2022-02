Deportivo Municipal venció 3-2 a Ayacucho FC en agónico partido por la Liga 1: resumen y goles

Leonel Solís llegó proveniente de la Academia Cantolao. Foto: Deportivo Municipal.

Deportivo Municipal arrancó de gran forma la Liga 1 2022. El equipo ‘Edil’ volvió a disputar un duelo de local en Villa El Salvador tras dos años y lo hizo con una victoria 3-2 sobre Ayacucho FC, en un duelo emocionante de principio a fin. El gol de la victoria llegó en el segundo tiempo y lo anotó Leonel Solís, figura del compromiso con un doblete.

Los tantos llegaron muy rápido y se marcaron cuatro goles en apenas 20 minutos. El primero del compromiso lo marcó Adrián Ascues tras un buen contragolpe de ‘La Franja’ a penas a los cuatro minutos. A los 13 llegó el empate parcial a través del uruguayo Cristian Techera. A los 19 minutos apareció el exAcademia Cantolao para marcar su primer gol y, un minuto después, otra vez el ‘charrúa’ para el 2-2 parcial.

Con la igualdad se fueron al descanso, donde los técnicos, Hernán Lisi y Carlos Desio, decidieron hacer un cambio por cada escuadra ante la libertad y espacios en defensa. Todo fue más parejo en la segunda parte, pero a los 72 minutos apareció de nuevo Leonel Solís para marcar su doblete y consagrarse con la gran figura del compromiso.

Deportivo Municipal sumó sus primeros tres puntos en la Liga 1 2022 y ahora visitará a Cienciano en Cusco el sábado 12 de febrero desde las 07:00 p.m. (hora peruana) en la segunda fecha del Torneo Apertura. Por otro lado, Ayacucho FC será local ante Carlos Stein el mismo día, pero desde las 03:30 p.m.

Redes sociales Deportivo Municipal.

LEONEL SOLIS HABLÓ TRAS SU DOBLETE Y VICTORIA

Leonel Solís, mediocampista de Deportivo Municipal, habló tras la victoria 3-2 sobre Ayacucho FC, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El volante fue autor de un doblete con el que los ‘Ediles’ se llevaron los tres puntos en el estadio Iván Elías Moreno, su primero como profesional y tercer gol hasta el momento. El jugador habló de sus goles, la idea de juego de Hernán Lisi y los objetivos en el año.

“Muy feliz, muy contento por el triunfo, por los goles. No soy de hacer muchos goles, hoy se me dio la posibilidad de hacer mi primer doblete en primera división. Resalto el trabajo del equipo, siempre intentamos jugar, a veces se puede a veces no, la situaciones de juego te van llevando a tomar diferentes decisiones, pero dentro de todo estuvimos en la idea”, comentó a GOLPERU.

Por otro lado, habló de trabajo del técnico argentino. “La idea principal del equipo es jugar, ganar el posicionamiento del campo. No apresurarnos mucho en profundizar, esperar el momento indicado para poder encontrar lo espacios. Es un juego de posesión y posicionamiento.

Finalmente, habló de los objetivos y los deseos del equipo para esta campaña. “Vamos a ir partido a partido, decirte para qué estamos es muy adelantado, recién es la primera fecha. Este equipo tiene mucha hambre de gloria y vamos a dar por conseguir los objetivos grupales”.

El mediocampista jugó en Academia Cantolao, Sporting Cristal, UTC y Academia Cantolao. Foto: Deportivo Municipal.

SEGUIR LEYENDO