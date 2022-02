Universitario: Edgardo Adinolfi explicó por qué y cómo se dio su salida del club (Foto: Universitario)

Edgardo Adinolfi ejerció el cargo de técnico de Universitario de Deportes luego del percance de salud del técnico uruguayo Gregorio Pérez que lo obligó a alejarse del club crema previo al inicio de la Liga 1 del 2022.

El asistente del estratega Gregorio Pérez tomó la dirección técnica de Universitario por un breve periodo. Luego de anunciar su salida del club se dio a conocer la contratación de Álvaro Gutiérrez Felscher como nuevo DT crema.

Edgardo Adinolfi explicó sus sensaciones luego de confirmarse su salida de Universitario, además de las expectativas fallidas para la temporada 2022.

“No se pudo culminar todo lo que veníamos preparando, creo que era un lindo año por delante, pero bueno la salud, antes que nada. Lamentablemente no se pudo continuar. Pero bueno, nos quedamos con sensaciones lindas, nos han tratado muy bien. No solo en el club, también en el país (Perú) en todo sentido. Agradecer al club y los medios que nos han tratado con mucho respeto”, explicó Adinolfi.

“Bueno, queda seguir y seguir. Lo bueno de todo esto es que Gregorio Pérez se encuentra bien y está recuperándose que es lo más importante al fin de todo. Pudo haber pasado algo muy grave con Gregorio Pérez. Después lo del fútbol es lo de menos, en estos momentos difíciles no hay que cerrarnos con el fútbol y los resultados. Hay cosas que son más importantes. Nos vamos contentos porque él se está recuperando”, apuntó Adinolfi sobre la salud de Gregorio Pérez.

Edgardo Adinolfi aclaró que junto al preparador físico Daniel Curbelo, tomaron la decisión de ponerle fin a su contrato con Universitario.

“La decisión pasó por nosotros. El club (Universitario) tenía la idea de continuar o acompañar al futuro técnico que pudiera llegar, pero bueno, no lo vimos conveniente el hecho de sumarnos, yo y Daniel (Curbelo), a un entrenador nuevo, no lo veíamos viable ya que todo entrenador quiere venir con su comando técnico. Lo ideal era que nosotros cortáramos el vínculo, también para dejarle libre ‘la mano’ al club. Fuimos Daniel y yo quienes llamamos a Jean para cortar el vínculo con Universitario, quiero que quede claro eso. No fue por un tema de resultados. Ya se sabía que luego de la Noche Crema no íbamos a continuar. Jean (Ferrari) quería contar con nosotros, quería buscar un entrenador que se una a nosotros (cuerpo técnico), pero no lo veíamos muy bien eso”, aseveró el asistente de Gregorio Pérez, además de aclarar que ya existía un acuerdo para abandonar el club luego de la ‘Noche Crema’ y que no influyó las dos últimas derrotas ante Inter Miami y Aucas de Ecuador.

Por su parte, Daniel Curbelo, preparador físico del comando técnico de Edgardo Adinolfi y Gregorio Pérez tuvo palabras de agradecimiento al club Universitario.

“ Nos quedamos porque consideramos que el plantel nos necesitaba hasta la llegada del nuevo comando técnico . No reclamamos nada. Nos vamos agradecidos y satisfechos por haber dado todo. ¡Y dale ‘U’!”, citó Curbelo en su cuenta de Twitter.

Universitario: Edgardo Adinolfi explicó por qué y cómo se dio su salida del club (Foto: Universitario)

PROGRAMACIÓN DE LAS PRIMERAS FECHAS DE UNIVERSITARIO EN LA LIGA 1

Fecha 1: Cantolao vs Universitario (domingo 6 de febrero | 3:30 p.m. | Estadio Miguel Grau)

Fecha 2: Universitario vs U. San Martín (viernes 11 de febrero | 7:00 p.m. | Estadio Monumental)

Fecha 3: Carlos Stein vs Universitario (sábado 19 de febrero | 11:30 a.m. | Estadio César Flores Marigorda)

Fecha 4: Universitario vs U. César Vallejo (domingo 27 de febrero | 3:30 p.m. | Estadio Monumental)

Fecha 5: Municipal vs Universitario (sábado 5 de marzo | 7:00 p.m. | Estadio Nacional)

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 1 DE LA LIGA 1

Viernes 4 de febrero

U. César Vallejo vs Cienciano (1:15 p.m. | Estadio Carlos Olivares)

UTC vs Sport Boys (3:15 p.m. | Estadio Héroes de San Ramón)

Alianza Lima vs Atlético Grau (7:00 p.m. | Estadio Alejandro Villanueva)

Sábado 5 de febrero

Municipal vs Ayacucho FC (1:15 p.m. | Estadio Iván Elías Moreno)

Sport Huancayo vs Sporting Cristal (3:30 p.m. | Estadio IPD de Huancayo)

Melgar vs Carlos Mannucci (7:00 p.m. | Estadio Monumental UNSA)

Domingo 6 de febrero

Carlos Stein vs ADT (1:15 p.m. | Estadio César Flores Marigorda)

Cantolao vs Universitario (3:30 p.m. | Estadio Miguel Grau)

Sábado 26 de marzo

U. San Martín vs Binacional (3:30 p.m. | por definir)

Descansa: Alianza Atlético de Sullana

