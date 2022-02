Delincuencia en Los Olivos: vecinos exigen mayor seguridad ante crecimiento de robos en mototaxi

Vecinos exigen que se reduzca la delincuencia en Los Olivos. Video: América Noticias.

Al rojo vivo cometen asaltos que preocupa a los vecinos de la urbanización Villa el Norte, en el distrito de Los Olivos. Esta vez las imágenes difundidas por América Noticias muestran una mototaxi de color rojo paseando por la zona para cometer robos. Son un aproximado de dos sujetos quienes cometen robos a los ciudadanos, ya sea pertenencias o dinero en efectivo. Ellos cometen sus fechorías desde la mañana hasta horas de la tarde, generando inseguridad por el distrito.

“Uno ya no puede caminar tranquilo por la calle tranquilo” , contó un vecino al medio. Un mototaxi se acerca con tranquilidad para que un hampón con chaleco negro baja de forma violenta para cometer el robo. “Esa moto siempre para y donde ve a las chicas o chicos con celular, les quita y se va con la moto”, agregó otra vecina.

Por ejemplo, casi a las siete de la mañana en la calle Río Ucayali, el mototaxi rojo aparece y se estaciona en el parque de la cuadra para buscar a sus víctimas. Ahí es donde encuentra a una de sus víctimas, era una mujer. Ella estaba con tranquilidad con su celular caminando por la vereda. Fue en ese momento donde uno de los hampones bajó del vehículo para agredir a la mujer y robarle sus pertenencias. Después, huyeron acelerando la mototaxi.

“Y casualmente en la calle que es desolada es ahí donde más asaltan. A todo el mundo precisamente le han robado”, agregó la vecina. Incluso, los delincuentes roban partes de otros vehículos en horas de la noche cuando ven el área tranquila, siempre con la mototaxi.

Existe otro caso, cuando en pleno partido por las clasificatorias al mundial de Qatar 2022, donde Perú y Ecuador empataron a 1 en el Estadio Nacional de Lima, los sujetos aprovecharon el furor para robar los espejos de un auto.

“Años que no confío [en la autoridad] y eso hace que las personas no quieran pagar sus impuestos porque no sienten las garantías de seguridad” , añadió un vecino.

DELINCUENCIA EN PERU

Según el estudio, en el mes de febrero se registró la menor cantidad de hechos reportados del 2021; esto debido a una serie de medidas focalizadas para enfrentar la pandemia.

“La incidencia del delito se incrementa por factores de riesgo, como los niveles de desempleo, las desigualdades y lo peor, la dificultad de reingresar al mercado laboral”, explicó el exdirector de la PNP Luis Montoya.

El año pasado, las regiones de Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Ica, Callao y Áncash concentraron el 77% (73.417) del total de delitos, esto evidenció que los delincuentes accionaron sus diferentes modalidades, principalmente en las ciudades costeras.

“Nunca olvidamos que detrás de los números estamos hablando de personas con historias de victimización”, agregó Montoya.

En el 2021, la tasa nacional de delitos relevantes (hurto y robo agravados, extorsión, homicidios, sicariato, feminicidios, lesiones por bala, secuestro y violación sexual) fue de 287 por cada 100 mil habitantes.

