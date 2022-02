Crimen en SJL: hombre fue asesinado por evitar robo de su mototaxi mientras se jugaba el partido de Perú vs Ecuador

Mataron a hombre para robarle su mototaxi en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió mientras se disputaba el Perú vs Ecuador. Captura: América Noticias.

El martes 1 de febrero, un joven con el nombre de Guillermo Pariona Oré, fue asaltado por un grupo de delincuentes para robarle su mototaxi, su canguro y su celular. La víctima se resistió y persiguió a los hampones para recuperar su vehículos. Pero ellos quienes sacaron un arma de fuego para dispararle en el pecho, provocando que cayera rápido al suelo. Ello ocurrió en la urbanización n Santa Marta, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a las cámaras de seguridad que difundió América Noticias, el hecho ocurrió aproximadamente a las 8 y media de la noche . En ese momento se estaba disputando el partido por las clasificatorias sudamericanas para el mundial de fútbol Qatar 2022 entre Perú y Ecuador, que se jugaba en el Estadio Nacional de Lima. Recordemos que el marcador quedó 1 a 1.

El hermano de la víctima fue trasladado al hospital de Canto Grande aunque fue en vano porque llegó cadáver. Los restos fueron llevados a la morgue de Lima.

“Nosotros llamamos con los compañeros de trabajos. Hemos llamado pero nadie nos contestó ,nadie levantó el fono para nada” , contó un vecino. “En temas de Policía no se acercó nadie porque llamaron pero nadie contestó, ni serenazgo ni Policía. Después del partido recién aparecieron” , añadió otra Policía.

Lás cámaras de seguridad mostraron que los vecinos se quedaron rodeando el cadáver del hombre asesinado, mientras esperaban una señal policial para la atención. No se observa la llegada de ningún miembro policial de la comisaría de Canto Rey, incluso no fueron solicitados por ellos mismos para realizar las diligencias. “[¿La Policía a qué hora llegaron para hacer las diligencias?] No llegaron, yo me quedé hasta las 11 y media mirando. Pero nunca llegaron” , agregó un familiar.

