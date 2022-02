Álvaro Gutiérrez Felscher a Universitario: filosofía de juego y trayectoria del nuevo técnico ‘crema’

El técnico uruguayo tuvo su última experiencia con el Olimpia de Paraguay.

Álvaro Gutiérrez Felscher fue anunciado recientemente como técnico de Universitario de Deportes y muchos se preguntan cómo es el estilo de juego del técnico uruguayo con experiencia en el fútbol sudamericano y asiático como DT. Hace algunos años, cuando fue anunciado como técnico de Nacional, explicó cómo debían entrenar sus jugadores y lo que él buscaba de ellos en el campo de juego.

“Lo que si van a ver en todos mis equipos, que el jugador que no corre, que no se esfuerza al 100%, no va a jugar . Eso es evidente, yo quiero un equipo que sea solidario, que se muestre cuando tengamos la pelota, pero cuando no la tenemos, que también todos corran, todos trabajen porque esto es un equipo. Ganamos y perdemos todos”, comentó para el área de comunicaciones de los ‘albos’.

Además, al inicio de la entrevista da a conocer que normalmente juega con línea de cuatro en defensa, pero suele variar mucho en ofensiva de acuerdo a los jugadores disponibles. “En líneas generales la línea de cuatro va a ser y después adelante, realmente hay variantes, puedo jugar con 4-3-3, 4-2-3-1 o un 4-4-2, más o menos va a ser por ahí”, comentó.

Por lo que se pudo observar, los equipos de Álvaro Gutiérrez Felscher se caracterizan por mantener sintonía entre la defensa y el ataque, esperando cauteloso al rival para beneficiarse de los contragolpes. Son ordenados y no suelen dejar espacios entre líneas. Además, la transición rápida de defensa a ataque es una de sus principales armas.

El uruguayo tuvo un paso corto por el fútbol árabe y también en Ecuador. Foto: Olimpia.

SU MEJOR ETAPA COMO TÉCNICO:

Sin lugar a dudas sus mejores momentos como director técnico lo ha vivido en el Nacional de su país, siendo campeón en dos temporadas, 2014-15 y 2019. Allí encontró sus mejor equipo y su idea era plasmada totalmente en el campo de juego. Luego de dirigir a los ‘albos’ tuvo sus primeras experiencias en el extranjero, primero en el Al-Shabab de Arabia Saudita y luego en la Liga de Quito de Ecuador, donde no la pasó tan bien y solo estuvo una temporada en ambas escuadras. Universitario de Deportes será su cuarta etapa como técnico fuera de su país para Álvaro Gutiérrez Felscher.

Celebración de Nacional tras obtener título del Torneo Apertura 2014. Foto: Tenfield.

EL ÚLTIMO CLUB QUE DIRIGIÓ

Su último trabajo como director técnico se dio en Paraguay con el Olimpia y solo estuvo un mes al frente del equipo. Fue anunciado el pasado 13 de septiembre y destituido el 14 de octubre. Entre esas fechas dirigió cinco partidos, ganando tres y perdiendo dos entre Copa de Paraguay y el Clausura Paraguayo.

“Álvaro Gutiérrez dejó de ser el director técnico del plantel principal. Le deseamos éxitos en sus próximos proyectos”, indicó el club paraguayo en sus redes sociales. Según información de medios paraguayos, el técnico ‘charrúa’ renunció por los problemas económicos que atraviesa el equipo.

LOS CLUBES QUE DIGIRIÓ ÁLVARO GUTIÉRREZ FELSCHER:

- CA Atenas (Uruguay)

- Rampla Juniors (Uruguay)

- Rentistas (Uruguay)

- Nacional (Uruguay)

- Al-Shabab (Arabia Saudita)

- Liga de Quito (Ecuador)

- Olimpia (Paraguay)

