Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO: horarios y canales del choque por Copa del Rey 2022

Real Madrid vs Athletic Club: horarios y canales del partido por Copa del Rey 2022. (Foto: REUTERS).

Horarios y canales del Real Madrid vs Athletic Club. El Estadio San Mamés de Bilbao será testigo de un verdadero encuentro por cuartos de final de Copa del Rey 2022. Todo se llevará a cabo este jueves 3 de febrero. Revivirán la final de Supercopa de España, que la ganó el cuadro ‘merengue’.

“Es un partido muy importante para nosotros. Jugar cuartos de final de esta competición nos hace mucha ilusión. Será un choque difícil en un ambiente extraordinario, como lo es San Mamés”, señaló Carlo Ancelotti en la previa del encuentro.

“Chocamos con un rival fuerte. Tenemos que sacar lo mejor porque es así. Hemos jugado mucho con el Athletic esta temporada, y lo hicimos bien. Será un choque igualado”, agregó el técnico italiano de Real Madrid.

Asimismo, Marcelino dio sus impresiones sobre el partido. “¿Por qué no vamos a ser capaces el próximo partido si hemos estado tan cerca? Esa es la mentalidad que tenemos. Somos capaces”, arrancó con todo el español.

“Y aquí tenemos un elemento diferencial que nos acerca a esa distancia que hay entre los dos equipos y es la afición. Tenemos ese apoyo y lo harán a muerte”, indicó sobre ‘principal’ arma en Copa del Rey.

“Somos un equipo que está muy bien, que es muy difícil ganarnos. Tenemos la ilusión por ganar. Vamos a poner todo de nuestra parte para darle la alegría a los aficionados”, acotó.

“Sería lindo eliminar al Barcelona y, poquito después, al Real Madrid”, cerró con todo Marcelino antes de vital choque con los ‘blancos’ en condición de local.

HORARIOS DEL REAL MADRID VS ATHLETIC CLUB

- Costa Rica / 2:30 p.m.

- Honduras / 2:30 p.m.

- Guatemala / 2:30 p.m.

- El Salvador / 2:30 p.m.

- México / 2:30 p.m.

- Panamá / 3:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 3:30 p.m.

- Perú / 3:30 p.m.

- Colombia / 3:30 p.m.

- Ecuador / 3:30 p.m.

- Venezuela / 4:30 p.m.

- Bolivia / 4:30 p.m.

- Paraguay / 5:30 p.m.

- Uruguay / 5:30 p.m.

- Chile / 5:30 p.m.

- Argentina / 5:30 p.m.

- Brasil / 5:30 p.m.

- España / 9:30 p.m.

CANALES PARA VER REAL MADRID VS ATHLETIC CLUB

- Argentina / DIRECTV.

- Brasil / ESPN, Star+, Claro y GUIGO.

- Chile / DIRECTV.

- Colombia / DIRECTV.

- Costa Rica / Sky HD.

- Ecuador / DIRECTV.

- El Salvador / Sky HD. *

- Guatemala / Sky HD. *

- Honduras / Sky HD. *

- México / Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Panamá / Sky HD. *

- Perú / DIRECTV.

- España / TeleCinco Espana y DAZN.

- Estados Unidos / ESPN+.

- Uruguay / DIRECTV.

- Venezuela / DIRECTV.

