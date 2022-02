Carlos Ballarta: el mexicano que considera a Chespirito un mal cómico regresa a Lima

Carlos Ballarta lleva nueve años en los escenarios haciendo stand-up comedy, sus presentaciones se encuentran en Netflix y siempre es captar la atención de la prensa, sobre todo luego de señalar que el recordado Chespirito “fue de las peores cosas que le han pasado a la comedia mexicana”. El artista conversó con Infobae Perú sobre esta polémica y su forma de enfrentarse a su oficio.

Visitaste Lima días antes de la nuestra primera cuarentena. ¿Han sentido que el público ha cambiado luego de vivir en conjunto una terrible pandemia?

Depende de las audiencias, no todas son iguales y creo que una de las cosas que más me gusta y me ayuda es enfrentarte a audiencias distintas que tienen diferentes valores, principios, posturas, etc. No creo que la pandemia haya hecho más sensible a la gente o menos receptiva a cierto tipo de chistes, pero creo que sí hay muchas ganas de reír. Como si desearan probar cómo era el mundo antes de la emergencia sanitaria. Hay una urgencia de divertirse como se hacía antes de la pandemia.

¿Cómo te preparas para enfrentarte a una nueva audiencia?

Siempre intento utilizar palabras muy mexicanas y ponerlas en un modo neutral para que todos los escenarios entiendan, pero también está el tema de la idiosincracia y cómo podría conectar a partir de esta. Pude confirmar que peruanos y mexicanos tenemos prácticamente la misma sensibilidad en cuanto a humor.

Si hablamos de idiosincracia, ambos países tienen esa fascinación por la herencia colonial.

Creo que el tema de castas está muy presente en todo Hispanoamérica. En algunas personas inconscientemente. Es un tema cultural que vamos arrastrando 500 años inculcando cómo hablar a ciertas personas para saber quién puede ser sumiso y quién arrogante. Son meras construcciones coloniales que nunca tuvieron razón de ser y hoy atienden mucho menos a las problemáticas que tenemos . Ayuda mucho, al menos en la comedia, para evidenciar este sistema de jerarquías y para que se de cuenta la gente que las cosas son un poco de ese modo.

¿Y esa jerarquía cómo se reveló en tu formación como comediante?

México es uno de los países más desiguales donde una persona con un tipo de tez más clara tiene muchas más oportunidades de avanzar socialmente. Seguimos viviendo bajo el esquema donde la cultura determina cómo va a ser tu forma de pensamiento. No está registrado en nuestras cabezas que alguien como yo se proyecte como alguien que tiene derecho a obtener lo que desea. Se siente y se sufre bastante.

Has tocado este tema públicamente, sobre todo cuando dijiste que el youtuber Juanpa Zurita era un “whitexican” y que la gente lo adoraba por su blancura. ¿Cómo es tu relación con los “whitexicans”?

El nombre “whitexican” determina mucho un tipo específico de blanco en el país, no toda la gente blanca tiene esa mentalidad. Personas de ese tipo tienen un desconocimiento muy grande de lo que se vive en el país por la burbuja en la que crecen, en la que se mantienen y en la que van a seguir por muchísimo tiempo. Los privilegios son la cosa más difícil de aceptar en cada persona. No tengo y tampoco quisiera tener trato afectivo con muchos de ellos. Personas que no quieren saber qué rol juegan en la sociedad es gente que no me interesa.

¿La comedia sirve para desnudarlos?

Sí, es un instrumento para desnudar y cuestionar las estructuras de poder. La comedia es una forma de decir la verdad con una embarrada de ficción para que no sea tan fuerte. Muchas veces la verdad es interpretada como un reproche si la dices tal cual, pero si le pones un poco de ficción es mejor recibida. No es moneda de cambio, sino que es una bomba tal cual.

¿Le temes a lo políticamente correcto?

Estoy más al tanto del impacto que pueda tener lo que digo y creo que, lejos de jugar en contra, puede jugar mucho a favor como artista para poder entender que no eres un genio. Estamos hablando de sensibilidad artística que para muchos comediantes no existe, sino solo un hambre de fama y dinero.

Por eso fue que mencionaste que para ti Chespirito fue una de las peores cosas que le pudo suceder a la comedia mexicana, además de recordar que fue pausible con las dictaduras latinoamericanas.

Es una verdad que está ahí, el hecho que yo lo piense es un tema subjetivo. Que hizo lo que hizo y que es deleznable, es una actitud 100% objetiva. Está registrado históricamente. La verdad es que en el mundo, lo que se interpreta como comedia mexicana, es adultos disfrazándose de niños y es un formato que desde que lo hizo en los ´70 se perpetuó hasta la fecha. Hoy prendes la televisión y miras que hay humoristas vestidos de niños en una escuela y diciéndole cosas a mujeres con poca ropa.

Formato que también existe en el Perú

Fue tan popular en Latinoamérica que ese formato se eternizó y a la fecha es lo que entiende por comedia. No me parece que eso englobe lo que es la comedia mexicana.

